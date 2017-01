Friedrichshafen Kartengewinner für Multivisions-Show von Kletter-Ass Glowacz sind ausgelost

Fünf SÜDKURIER-Leser haben freien Eintritt zur Multivisions-Show des Extremkletterers Stefan Glowacz. Er gastiert am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus und zeigt Aufnahmen seiner Show „Extremklettern – Von der Arktis bis zum Orient“.

Jeweils zwei Freikarten haben gewonnen: Rudolf Glöggler sowie Angela Maier – beide aus Friedrichshafen; Josef Hänfling sowie Karl Rössler – beide aus Markdorf; Helga Brändle aus Bermatingen. Die Freikarten liegen am Samstag an der Abendkasse bereit. Viel Vergnügen!

Glowacz ist laut Veranstalter in einer spektakulären Aktion in die zweitgrößte Höhle der Welt – Majlis Al Jinn, Oman – eingestiegen. Noch nie habe sich ein Bergsteiger in diese gigantische Höhle so hineingewagt. Erstmals werden laut Veranstalter Terra Nova spektakuläre Fotos und Filme live von Glo­wacz präsentiert. Im April 2011 brach Glo­wacz in den Himalaja nach Nepal auf, um den 7030 Meter hohen Gauri Shankar zu besteigen.