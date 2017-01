Friedrichshafen Karten für den Neujahrsempfang der Stadt Friedrichshafen sind vergeben

Offensichtlich gibt es ein großes Interesse an der Rede von Moritz Freiherr Knigge zum Thema Wertschätzung am Sonntag im Graf-Zeppelin-Haus. Das neue Konzept zur Vergabe der Karten für den Empfang hat sich nach Angaben der Stadt bewährt.

Die Nachfrage nach Karten für den Neujahrsempfang, den die Stadt am Sonntag, 15. Januar ab 18 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus (GZH) ausrichtet, ist weiter groß. Auch in den Ortsverwaltungen sowie im Bürgeramt in Fischbach wurden alle Karten dafür bereits verteilt, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Dennoch gebe es weiterhin eine Chance an Karten zu kommen, denn es würden immer wieder welche zurückgegeben. Diese werden an der Abendkasse im GZH ausgeben.

Das Konzept der gestaffelten Verteilung der Karten habe sich gut bewährt, sagt Andrea Kreuzer von der Kommunikationsabteilung der Stadt. Das Konzept, zunächst Karten online zu vergeben, danach die Verteilung an vier Ausgabestellen im GZH am vergangenen Samstag und am Montag dann die Ausgabe in den Ortschaften und im Bürgeramt von Fischbach sei aufgegangen. Wer am Samstag im GZH keine Karte mehr erhalten habe, hatte so die Möglichkeit, in einer der Ortsverwaltungen oder im Bürgeramt noch eine Karte zu erhalten. Die Verteilung am Samstag habe sich gut bewährt, da dadurch auch Berufstätige die Möglichkeit hatten, Karten im GZH abzuholen. Die große Resonanz bei der Kartenvergabe zeige, dass Moritz Freiherr Knigge ein interessanter Redner sei. Sie zeige auch, dass es sich um ein spannendes Thema handele, das großes Interesse in der Bevölkerung finde. Knigge wird während des Empfangs über wertschätzende Kommunikation sprechen. Nach Angaben der Stadt sieht er sich als Deutschlands Botschafter für ein besseres Miteinander. Daneben sieht das Programm, wie bisher üblich, eine Rede von Oberbürgermeister Andreas Brand vor.

Es wird – wie in den Jahren zuvor – im Anschluss an den offiziellen Teil einen Stehempfang geben. Dieser bietet Gelegenheit, mit einander ins Gespräch zu kommen. Diese Möglichkeit wurde in den vergangenen Jahren von den Besucherinnen und Besuchern immer rege genutzt. Dazu wird es, wie in den Vorjahren, Getränke und Häppchen geben. Im städtischen Haushalt sind für den Empfang in diesem Jahr insgesamt 30 000 Euro bereit gestellt. Im vergangenen Jahr waren es 27 000 Euro gewesen.