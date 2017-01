Das neu organisierte Verteilsystem für die Eintrittskarten zum Friedrichshafener Neujahrsempfang im Graf Zeppelin-Haus hat funktioniert.

"Das ist super hier!", sagt ein Mann und huscht mit seinen Karten davon. "Jedenfalls besser als letztes Jahr", meint eine Frau, die vergangenes Jahr leer ausgegangen war, aber diesmal ihre Eintrittskarten ergattert hat. Beide sprechen von der Kartenvergabe für den Neujahresempfang der Stadt Friedrichshafen, der am nächsten Sonntag stattfindet. Am Samstag konnte man dafür Eintrittskarten abholen – dieses Prozedere war 2016 zu einem Ärgernis geraten. Anfang 2016 gab es lange Schlangen vor dem Eingang des Graf Zeppelin-Hauses. Die Interessenten, die eine oder zwei der gut 600 zu vergebenen Eintrittskarten abholen wollten, standen teils stundenlang in der Kälte – um letztlich mit leeren Händen wieder abzuziehen. Das Interesse an der Veranstaltung mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble war schlicht riesig.

Dieses Mal sollte es besser werden, versprach die Stadt. In der Tat verlief die Vergabe der Karten völlig anders: 206 gingen schon über die nun ermöglichte Online-Bestellung weg – nebst 150 für die Live-Übertragung im Graf Zeppelin-Haus. Und am Samstag nahm die direkte Ausgabe von 450 Tickets einen zügigen, unproblematischen Verlauf – ohne kalte Füße bei den Wartenden.

Schon für die Interessenten, die ab 7.30 Uhr anstanden, wurde die Tür geöffnet, und sie konnten im warmen Foyer warten. Dann ging es sehr schnell: Nicht ein, sondern vier Schalter für die jeweiligen Saal-Abteilungen waren geöffnet. Punkt 10 Uhr startete die Ausgabe – um 10.17 Uhr waren die Schlangen weg, und es gab noch Karten. "Es war nicht mehr so viel Druck durch die Online-Vergabe", freute sich die Organisatorin Ute Geuder. Dass die Tür bei minus 13 Grad draußen um 8 Uhr bereits offen war, nahm zudem vielen Ärger. "Es war alles viel besser", freute sich beispielsweise Marlies Rauch aus Friedrichshafen. "Es war offen, und ich habe die Karten ohne langes Anstehen bekommen."

Am heutigen Montag beginnt die Kartenausgabe in den Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und im Bürgeramt Fischbach jeweils ab 8 Uhr. In Raderach sind Karten von 9 bis 12 Uhr direkt bei Ortsvorsteher Bruno Mainz erhältlich.