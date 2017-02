Friedrichshafen Karin Sobiech-Wischnowski: Seniorengerecht ist auch familiengerecht

Friedrichshafen wählt: Karin Sobiech-Wischnowski appelliert an den künftigen Oberbürgermeister, die Interessen der älteren Generation im Auge zu behalten.

"Behaltet mir die Senioren im Auge." Diesen Appell richtet Karin Sobiech-Wischnowski auch an den künftigen Oberbürgermeister. Die langjährige Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Schriftführerin des Kreisseniorenrats und Beiratsvorsitzende des Seniorentreffs Haus Sonnenuhr weiß, wo gerade die älteren Mitbürger der Schuh drückt.

Und sie hat durchaus konkrete Anregungen für die Verwaltungsspitze parat. "Es fehlt an breiten Bodenplatten, um Menschen, die auf eine Gehhilfe angewiesen oder mit dem Kinderwagen unterwegs sind, zum Beispiel den Weg vom Drogerie-Markt Müller in Richtung Buchhornplatz und Romanshorner Platz zu erleichtern", sagt sie. Beklagt werden auch nicht abgesenkte Bordsteine, die allzu leicht zur Stolperfalle werden könnten – aber auch, dass die Ampelschaltungen für Fußgänger meist etwas zu kurz eingestellt seien. Ein weiterer Vorschlag: "Die Bänke im Stadtgebiet sollten – nach dem Vorbild anderer Kommunen – nummeriert sein, um es hilfsbedürftigen Personen zu ermöglichen, via Handy schneller ihren Standort durchgeben zu können", befindet Karin Sobiech-Wischnowski. "Auch im Seewald dürften es ruhig ein paar Bänke mehr sein, die zum Verweilen einladen", fügt sie hinzu.

Was die weitere bauliche Entwicklung in Friedrichshafen angeht, so fordert die Seniorenratsvorsitzende vor allem auch verstärkt Mehrgenerationshäuser mit "vorausschauender" Baukultur. "Seniorengerecht zu bauen, heißt für mich gleichzeitig familiengerecht zu bauen", betont sie. "Eine Trennung von Jung und Alt empfinde ich in diesem Zusammenhang als furchtbar."

Sehr zufrieden ist Karin Sobiech-Wischnowski mit den unterschiedlichen Angeboten für die ältere Generation – etwa der Seniorenfasnet oder auch der traditionellen Schiffsausfahrt. Auch die Angebote des Kulturamts – gerade am Sonntagnachmittag – treffen auf ihre Zustimmung. "Allerdings muss es nicht immer Grass, Brecht oder Wagner sein. Ein etwas leichteres Programm wäre durchaus manchmal angebracht", sagt sie. Und so schön die Veranstaltungen im Fallenbrunnen auch seien: Die Tatsache, dass um etwa 21 Uhr der letzte Bus zurück ins Stadtgebiet fahre, sei vor allem auch für Senioren ein großes Manko – und ein Fingerzeig dafür, dass in Sachen Öffentlicher Personennahverkehr in Friedrichshafen noch großes Verbesserungspotenzial vorhanden sei.

OB-Wahl

Am 12. März wählt Friedrichshafen den Oberbürgermeister. Wir lassen bis dahin Häfler zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten.

Alle Informationen zur OB-Wahl:www.suedkurier.de/wahl-fn