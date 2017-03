Weltmusik ohne Grenzen im proppevollen Theater Atrium: Die Fröschls machen ihr Konzert zum Fest.

Am Anfang murrt so mancher Gast, dass das Atrium nicht bestuhlt ist. Aber die Kapelle Fröschl kennt ihre Pappenheimer: Stühle geben schlechte Tanzpartner ab, und getanzt wird nach ein paar Minuten garantiert. Schon von Anfang an – die Kapelle steht noch im Saal, singt und musiziert inmitten der Menge – wird mitgeklatscht zu Gesängen, die man früher "heißbütig" nannte: "Lai-Lai-Lai" tönt es da, wie bei Costa Cordalis, aber ohne das Schmalz des Schlagers. Denn gespielt wird ein Stück der französischen Weltmusikkapelle "Bratsch", und dabei gehen die Fröschls zurück zu den Quellen des Überschwangs, mit einem Gemisch aus griechischer Folklore, Balkanbläsern und Zigeuner-Zunder. Da sind die bitteren Tränen keinen Zentimeter vom ausgelassenen Volksfest entfernt, und permanent kippt das eine ins andere.

Die acht Musiker der Kapelle Fröschl sind offenbar als schwarze Passagiere im Kofferraum der Leningrad Cowboys heimlich um die Welt gefahren und haben sich in jedem Dorf, in dem die Straßen enden, die obskursten Musikfetzen der örtlichen Kneipenkapellen gemerkt. So hat es der im Programm vertretene Manu Chao ja auch gemacht; entstanden ist dabei ein Gemisch aus Rap, Cumbia, Punk, Flamenco und Bläsersätzen, die den Balkan mit Mexiko verbinden – ganz zu schweigen von weiteren Einflüssen, mit denen sich an der Uni Volkskundler beschäftigen. Die Fröschls mischen in Manu Chaos Sound aber auch wehmütige Mandolinenklänge mit hinein; wer hätte gedacht, dass sich sein Musikkosmos noch erweitern ließe?

Das proppenvolle Atrium ist aus dem Häuschen und Sänger Didi Mogwitz wischt sich den Schweiß von der Glatze; er hat ja auch in gefühlten fünfzehn Sprachen zu singen und wird von seinen sieben Mitstreitern vorangetrieben – darunter drei Bläser, Schlagzeug und Percussion, die mächtig Druck im Kessel machen. Auf Stromlinie sind die Fröschls nirgends gebügelt. Wer etwa den "Cha Cha Cha" von Martin Lopez im Original kennt, wird kaum glauben, welches ungehobelt-charmante Leben die Fröschls diesem Song einhauchen. Das klingt, als hätte Lopez das Mischpult erschossen und seinen Song dann zu Hause mit guten Kumpels aufgenommen, per Kassettenrekorder.

Die Fröschl covern aber nicht nur, sie haben auch eine eigene Nummer zu bieten: "Let's make love tonight" ist feinstes Swing-Revival über Balkan-Beats, mit einem Sopransaxofon, das Klarinette spielt und einem Latino-Drumsolo. Außerdem ist da noch der Refrain, den man so wenig wieder aus dem Ohr kriegt wie Wasser nach dem Duschen.

Die Lieder ungarischer Sinti und Roma, Salsa aus Venezuela mit orientalischen Schlaufen und geschmeidigem Akkordeon – es gibt nichts, was es nicht gibt an diesem Abend. Schließlich dann ein ausgiebiges Bad in den Liedern des buntesten Vogels seit Manu Chao: Gogol Bordello. Melancholisch, derb und mit einem Temperament, von dem man getroffen wird wie von einem geworfenen Weizenglas: Balkan und blaue Flecken, mit einem rasanten Bläser-Ringelreigen im Paradestück "Pala Tute". Leute mit verknöchertem Innenohr sollten sich jetzt doch setzen, bevor ihnen schwindlig wird. Und am besten sitzen bleiben, denn danach kommt ein Kasatschok von Goran Bregovic, der zu Einblutungen in der Schrittgegend führt, wenn man sich ernsthaft tänzerisch daran versucht.

Die Batschkappen von Didi Mogwitz und Jürgen Fässler (Gitarre, Gesang) lassen sich zu diesem Zeitpunkt längst auswinden wie ein Saunatuch, aber egal: Die Kombo packt noch eine Mariachi-Macho-Satire von Antonio Banderas drauf, bei der selbst die schnellste Maus von Mexiko am heißen Reifen klebt. Ganz am Schluss, nach John Lennons "Imagine" im Reggae-Gewand, verabschieden sich die Fröschls von einem hingerissenen Publikum. Unterm stimmungsvollen roten Scheinwerferlicht erinnert die Hautfarbe der Musiker an einen heißen Fleischkäs beim Metzger. Und wenn man genau hinsieht, dampfen sie auch so. Völlig zu Recht: Schließlich kann sich so manche Band von den Fröschls eine Scheibe abschneiden!