Das moderne Werk von Oskar Gottlieb Blarr wurde 1985 fertiggestellt. Der Kartenvorverkauf läuft.

Die Kantorei an der Schlosskirche bereitete sich auf ihr anstehendes Passionskonzert im ehemaligen Prämonstratenserkloster in Rot an der Rot vor. Am Karfreitag, 17 Uhr, wird in der Schlosskirche die 1985 fertiggestellte „Jesuspassion“ von Oskar Gottlieb Blarr aufgeführt. Wechselnde Rhythmen, Cluster-Klänge, die unter die Haut gehen und hebräische Texte prägen das Werk.Karten im Vorverkauf für 13, 17 und 21 Euro gibt es bei Musik-Fischer (Riedleparkstraße) sowie unter Telefon 08 00/9 99 17 77 und ticket.suedkurier.de. Informationen zum Werk unter www.evkirchenmusik-fn.de.