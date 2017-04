Die KBO gab seit ihrer Gründung mehr als 360 Konzerte, über 40 davon in Friedrichshafen. Für Konzertveranstalter in der Region ist das Orchester ein wichtiger Partner, und Chorleiter zählen ohnehin auf die KBO. Allgemein geschätzt werden die Professionalität der Musiker und ihre breite Einsetzbarkeit vom barocken Oratorium bis zu zeitgenössischen Werken.

Kurz vor den Ostertagen 1992 suchte Claus Gunter Biegert, Kirchenmusikdirektor in Konstanz, für die Aufführung der Matthäuspassion von J.S. Bach einen Konzertmeister für das Begleitorchester. In der Anfrage beim Geiger Michael Wieder wollte dieser wissen, wer denn noch alles mitspielen würde. Ein Cello hatte auch noch zugesagt! „Dann besorge ich den Rest der notwendigen Musikerinnen und Musiker.“ So erzählt Michael Wieder mit einem Schmunzeln von der Entstehungsgeschichte der Kammerphilharmonie Bodensee Oberschwaben (KBO) vor 25 Jahren. Nun, im Jubiläumsjahr, nach einer grandiosen Entwicklungsgeschichte des Orchesters, schließt sich dieser Kreis: Am Karfreitag, 14. April, wird in der Lutherkirche in Konstanz wieder die Matthäuspassion unter Mitwirkung der KBO zur Aufführung kommen.

Schon lange rumorte es bei den Geigern Michael Wieder und Ulrich Gröner sowie bei ihrem Bratschenkollegen Markus Schweizer wegen der Bedingungen der Ad-hoc zusammengestellten Orchester für die Kirchen- und Chorkonzerte: Unterschiedliches Niveau der Mitspieler, verschiedene Gagen, schlecht oder gar nicht vorbereitetes Notenmaterial, unklare Probezeiten. Nach dem Vorbild des Sinfonieorchesters Vorarlberg begannen die heutigen Geschäftsführer den Aufbau eines Netzwerkes mit dem Ziel, einen Klangkörper auf hohem künstlerischem Niveau mit großem musikalischem Engagement aufzubauen. Begünstigt durch den Auf- und Ausbau der zahlreichen Musikschulen in der Region mit vielen gut ausgebildeten Instrumentalisten kann die KBO heute aus einem Pool von über 100 studierten Instrumentalisten auswählen. Diese bekommen zuverlässige Probenzeiten und gleiche, offene Honorare. Der Veranstalter bekommt ein dem entsprechenden Werk erforderliches, inhaltlich vorbereitetes Orchester.

Diese äußere Struktur erklärt aber noch nicht den Erfolg über nunmehr 25 Jahre. Warum fährt zum Beispiel ein Streicher von Konstanz nach Memmingen zu Proben und Konzert? Wieder und Schweizer berichten von einer hohen Motivation und der ehrlichen Begeisterung der Orchestermitglieder. Für die durchschnittlich zehn bis 15 Projekte im Jahr werde zunächst immer ein gleichbleibender Stamm angefragt. So hat sich über die Jahre ein homogenes, gut aufeinander eingespieltes Team in den einzelnen Orchestergruppen gebildet. Aushilfen, die manchmal für größere Besetzungen hinzukommen, bestätigen den menschlichen Umgangston bei Proben und Konzerten der Kammerphilharmonie. Neben dieser langen Zusammenarbeit mit Chören und Dirigenten der Region wollte die KBO von Beginn an die musikalische Arbeit in eigenen Sinfoniekonzerten vertiefen. Renommierte Dirigenten wie Prof. Erno Seifriz oder Sebastian Tewinkel standen am Pult des Orchesters. Hinzu kamen international bekannte Solisten. So wurden und werden die Proben zur internen Fortbildung. Der damit verbundene Motivationsschub überträgt sich sicherlich auf die eigenen Schüler der Musiker. So stehen die meisten Musikschulleiter der Region nach anfänglicher Skepsis heute deutlich hinter diesem Projekt.

Um diese Konzerte und besondere Besetzungen bei Choraufführungen zu ermöglichen, wurde im Februar 2000 der Verein „Freunde der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben e.V.“ gegründet. Neben den Städten Weingarten, Ravensburg, Friedrichshafen und der ZF-Kunststiftung unterstützen weitere Mitglieder mit ihrem Jahresbeitrag die musikalischen Projekte. Neue Mitglieder oder auch großzügige Spenden sind immer willkommen.

Zu einem großen Erfolg wurde die Zusammenarbeit in den genreübergreifenden Projekten mit der Comedy-Gruppe „Tango Five“ und die Produktion „Clara, Robert und Johannes“ unter der Leitung des Komponisten Mike Svoboda.

Das Orchesterkonzert im Neuen Schloss in Tettnang ist einer der jährlichen Höhepunkte. Das Format „Sinfonie im Innenhof“ im Rahmen des Internationalen Bodenseefestivals und das moderierte Kinderkonzert bieten die Möglichkeit, die KBO als großes Sinfonieorchester zu erleben. Eindrucksvoll die Liste der aufgeführten Werke der letzten Jahre: Sibelius’ „Sinfonie Nr. 1“, Brahms’ „Sinfonie Nr. 4“, Rimsky-Korsakows „Scheherazade“, Tschaikowskys „Sinfonie Nr. 5“. Genau in diesem Rahmen wird im Mai gefeiert. Das musikalische Jubiläums-Geschenk für die Mitglieder ist die Aufführung der „Sinfonie aus der Neuen Welt“ von Antonin Dvorák, passend zum Motto des Bodenseefestivals „Variations on America“ am Sonntag, 21. Mai um 18 Uhr unter der Leitung von Thomas Dorsch. Ein Festakt im Rittersaal findet unmittelbar vor dem Konzert statt. Deshalb wird das Kinderkonzert auf den Samstag, 20. Mai um 15.30 Uhr verlegt. Hier wird die junge Saxophonistin Grace Kelly, Young Artist in Residence, mitwirken.

Wissenswertes zur KBO

Häufig aufgeführte Werke

Haydn: Schöpfung (10 mal)

Mozart: Requiem (21 mal)

Bach: Matthäuspassion (8 mal)

Bach: Weihnachtsoratorium (30 mal)

Bach: Johannespassion (20 mal)

Händel: Messias (10 mal)

Brahms: Deutsches Requiem (11 mal)

Mendelssohn Bartholdy: Elias (10 mal)

Die nächsten Konzerte

Die KBO wirkt bei der Aufführung der Jesus-Passion von Oskar Gottlieb Blarr am Karfreitag in der Schlosskirche Friedrichshafen mit. Beginn ist um 17 Uhr. Im Rahmen des Bodenseefestivals spielt die KBO beim moderierten Kinderkonzert mit Grace Kelly (Saxophon) am Samstag, 20. Mai, 15.30 Uhr, im Innenhof des Tettnanger Schlosses. Die Sinfonie im Innenhof zusammen mit Grace Kelly ist dann am Sonntag, 21. Mai, 18 Uhr, in Tettnang. Die Leitung hat Thomas Dorsch.