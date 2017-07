vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Kalender-Shooting mit Miss Tuning Vanessa Schmitt

Hoch oben in den Dolomiten, in Pescara am Meer und in Venedig, der Stadt der Gondeln, so vielfältig war das Shooting mit Vanessa Schmitt für die 16. Auflage des Miss Tuning Kalenders 2018 in Italien, wie die Messe Friedrichshafen GmbH am Dienstag mitteilt.