Friedrichshafen Kai Eichler hat einen weiteren Weltrekord im Visier

Feuerwehrmann Kai Eichler will einen 48-Stunden-Lauf absolvieren und damit Aufmerksamkeit für den Kinderhospizdienst Amalie erzeugen.

Friedrichshafen – Ab Freitag um 15 Uhr stehen Feuerwehrmann Kai Eichler spannende 48 Stunden zur bevor: 48 Stunden in Bewegung nämlich. Mit einem 48-Stunden-Lauf will Eichler auf den Kinderhospizdienst Amalie aufmerksam machen und versuchen, seinen nächsten Weltrekord aufzustellen. "Es wird Zeit, dass es endlich losgeht", sagt er, "Ich freue mich drauf und will wieder an meine Grenzen gehen."

Anfang Dezember 2016 gelang es Eichler, auf dem Trimmpfad in Immenstaad gleich zwei Weltrekorde zu erzielen: Er legte in kompletter Feuerwehrschutzkleidung innerhalb von 24 Stunden zum einen die weiteste Strecke zurück, zum anderen knackte er dabei als erster die 100-Kilometer-Marke. Beide Rekorde stellte der Österreicher Andreas Michalitz, Mitglied der österreichischen Ultralaufnationalmannschaft und wie Eichler Feuerwehrmann, im Februar allerdings wieder ein. "Er hat meinen allergrößten Respekt – Hut ab", sagt Eichler dazu, "Aber so war das ja auch gedacht, dass auch andere sich dieser Herausforderung stellen".

Eichler hat sich schon im Januar und recht kurz nach seinen ersten Weltrekorden ein neues Ziel gesteckt: Diesmal hat er sich vorgenommen, in 48 Stunden auf einem Laufband – und wieder in kompletter Feuerwehrschutzkleidung – mindestens 150 Kilometer zurücklegen. Das wäre nach den Regeln des Rekordinstituts für Deutschland (RID) Weltrekord. Aber fast noch wichtiger ist es ihm, mit seiner Aktion auf den Kinderhospizdienst Amalie aufmerksam zu machen, für den er ehrenamtlich als Pate tätig ist.

Beruflich ist Kai Eichler bei der MTU-Werksfeuerwehr und außerdem ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Immenstaad aktiv. Dafür, dass er für seinen Weltrekordversuch und das Training zuvor das MTU-Gesundheitsstudio Aktivwerk unter der MTU-Kita Minitu in der Prielmeyerstraße nutzen darf, ist er seinem Arbeitgeber und dem Team des Studios sehr dankbar. Zur Vorbereitung lief er jede Woche mindestens drei Mal dort auf dem Laufband und zusätzlich im Wald.

"Auf dem Laufband ist es ganz anders als beim Laufen im Wald. Es hat sowohl Vorteile als auch Nachteile", stellte Eichler während des Trainings fest. Als Nachteil betrachtet er vor allem das andere Klima im Innenraum und die Monotonie beim Laufen auf der Stelle. "Aber andererseits ist das Laufen gleichmäßig und ohne Höhenunterschiede und es gibt keine Unebenheiten, so dass ich mit deutlich weniger Blasen rechne." Als weitere Vorteile zählt er auf: "Ich bin ständig unter Kontrolle, habe Unterhaltung, es ist die ganze Zeit hell, jederzeit ist Verpflegung im Zugriff und ich habe die ganze Zeit Gesellschaft." 25 Helfer werden sich in fünf Schichten abwechseln und den Lauf dokumentieren. "Wegen des langen Zeitraums kommen zu den Feuerwehrkollegen diesmal noch etliche Freunde und Bekannte hinzu", erklärt Eichler.

Besucher sind während des gesamten Laufes willkommen. "Das ist gut für meine Motivation und außerdem freue ich mich, wenn einige davon auf Amalie aufmerksam werden und vielleicht selbst dort aktiv werden." Barbara Weiland, Koordinatorin des Kinderhospizdienstes für den Bodenseekreis, will beim Start dabei sein und auch später zeitweise als Ansprechpartnerin für Interessierte zur Verfügung stehen. "Besucher können rund um die Uhr kommen", lädt Eichler ein, "Wenn also nachts um eins jemand nachsehen will, ob der Eichler auch wirklich läuft: Gerne, die Tür ist offen."

Der Lauf

Der 48-Stunden-Lauf findet im Aktivwerk der MTU in der Prielmeierstraße 13 in Friedrichshafen statt. Das Aktivwerk befindet sich im Kellergeschoss der Werks-Kita Minitu. Der Zugang ist an der linken Gebäudeseite hinten. Los geht es am Freitag, 10. März um 15 Uhr, spätestens am Sonntag, 15 Uhr, ist der Lauf beendet.

Rahmenbedingungen: Kai Eichler trägt während des gesamten Laufs komplette Feuerwehrschutzkleidung inklusive Atemschutzgerät auf dem Rücken, Helm, Stiefeln und Gürtel mit angehängtem Beil und Atemschutzmaske. Pro Stunde sind fünf Minuten Pause vorgeschrieben, weitere fünf Minuten dürfen pro Stunde gesammelt und nach eigenem Ermessen für Pausen genutzt werden. Wenn Kai Eichler innerhalb von 48 Stunden mindestens 150 Kilometer schafft, gilt dies als neuer Weltrekord. Schafft er die Strecke vor Ablauf des Zeitlimits, hat er die Wahl: den Lauf als Weltrekordler beenden oder im Zeitrahmen weitere Kilometer hinzufügen, um es späteren Konkurrenten schwerer zu machen, den Rekord einzustellen. (gik)