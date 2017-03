Friedrichshafen Kai Eichler bricht Weltrekordversuch ab

Feuerwehrmann Kai Eichler hat es für seinen anvisierten Weltrekordversuch etwas mehr als 29 Stunden auf dem Laufband ausgehalten.

Kai Eichler hat nach 29 Stunden und 15 Minuten am Samstagabend seinen Weltrekordversuch abgebrochen – nach 105,4 Kilometern. Er hatte sich vorgenommen, 150 Kilometer in höchstens 48 Stunden auf einem Laufband zurückzulegen. "Es geht einfach nicht mehr", erklärte er erschöpft am Samstagabend, "aber ich bin nicht enttäuscht – mein eigentliches Ziel habe ich ja erreicht: Aufmerksamkeit für den Kinderhospizdienst Amalie."

Vor Beginn des Laufs am Freitag um 15 Uhr ist Eichler noch einmal vor dem Aktivwerk, dem Gesundheitsstudio der MTU im Untergeschoss der Prielmayerstraße 13 an die frische Luft gegangen und hat tief durchgeatmet. "Frische Lust gibt es jetzt ja für mich jetzt ziemlich lange nicht mehr." Vor dem Start halfen ihm Feuerwehrkameraden beim Anlegen Atemluftflasche auf dem Rücken, Eichler schnallte den Gürtel fest, an dem Beil und Atemmaske hängen, setzte den Helm auf, stieg aufs Band. "Das ist ein Wahnsinnsvorteil gegenüber dem Lauf im Januar", freute er sich beim Losmarschieren: "Ich kann die ganze Zeit mit meinen Zeugen und Besuchern reden und verschwinde nicht immer für lange Zeit im Wald." Eichler berichtete über deutschlandweites Interesse an seinem Lauf, vor allem unter Feuerwehrleuten, die auf sozialen Netzwerken seinen Lauf mitverfolgen: "Die wollen wissen, ob der Bekloppte das schafft." Besonders freute er sich aber über den Besuch einer Familie mit Kindern, die bald nach dem Start im Aktivwerk vorbeischaute: "Die Kinder wollten unbedingt den verrückten Feuerwehrmann sehen. Vielleicht haben wir da ja einen künftigen Feuerwehrmann gefunden."

An Samstag um 14.45 Uhr – fast 24 Stunden nach dem Start – hat Eichler 88,2 Kilometer zurückgelegt und ist optimistisch: "Es ist gut möglich, dass ich die 150 Kilometer schaffe, die Füße sehen auch noch besser aus, als nach dem Lauf damals im Wald." Die frische und kalte Luft, die bei seinem Rekordlauf im Januar im Immenstaader Wald gegen die Müdigkeit half, fehlte nun allerdings – die Ventilatoren, die vor dem Laufband stehen, sind nur ein schwacher Ersatz dafür gewesen. Einen persönlichen Rekord hat Eichler zu diesem Zeitpunkt aber schon aufgestellt: "Ich bin noch nie so lange gelaufen."

Als die zweite Nacht des Laufes anbricht, nimmt Eichlers Müdigkeit stark zu. Auch Krämpfe in den Beinen und Kreislaufprobleme machen ihm zu schaffen und die Füße sind in inzwischen in schlimmem Zustand: wund bis zum oberen Ende des Stiefelschafts und stark angeschwollen. Um 20.15 Uhr zieht Eichler nach mehr als 29 Stunden und 105,4 Kilometern die Reißleine: "Es geht einfach nicht mehr. Es bringt ja nichts, wenn ich im Krankenhaus lande." Am Montag hat er sich freigenommen, am Dienstag will er zur Frühschicht wieder seinen Dienst bei der MTU-Werksfeuerwehr antreten.

Der Lauf

Mit seinem Ultralauf wollte Kai Eichler auf den Kinderhospizdienst Amalie aufmerksam machen, für den er als Pate ehrenamtlich tätig ist. Außerdem wollte er damit seinen dritten Weltrekord aufstellen. Dafür hätte er nach zwischen ihm und dem Rekordinstitut für Deutschland (RID) vereinbarten Regeln in maximal 48 Stunden mindestens 150 Kilometer in kompletter Feuerwehr-Schutzkleidung auf einem Laufband zurücklegen müssen. Zwei Weltrekorde hat Eichler im Januar auf dem Trimmpfad in Immenstaad bereits aufgestellt: Er ist als Erster überhaupt in weniger als 24 Stunden 100 Kilometer in kompletter Schutzkleidung gelaufen und hat gleichzeitig als Erster die längste Strecke zurückgelegt, die unter diesen Bedingungen gelaufen wurde. (gik)