Oberteuringen Kabarettistin mimt Kanzlerin

Marianne Schätzle zeigt ihr Können in der Oberteuringer Kulturmühle.

Bewaffnet mit Putzeimer, Schrubber und etwaigen anderen Reinigungsutensilien stürmt Marianne Schätzle im Arbeitskittel am Samstag auf die Bühne der Kulturmühle in Oberteuringen. Herzlich und ohne Umschweife begrüßt sie das Publikum und lässt durchblicken, wie erstaunt sie darüber sei, dass so viele Menschen an diesem Abend den Weg in ihr Schaffensrefugium gefunden haben. Und plötzlich findet sich der Zuschauer auf der Toilette des Kanzleramtes wieder und hat Teil an den Erlebnissen einer höchst agilen Reinigungskraft, die durch ihr angeborenes Aussehen und ihr Imitationsgeschick einen Zweitjob im Kanzleramt bekommen hat. Nämlich als nicht zu verwechselndes Merkel-Double mit Ähnlichkeitsgarantie.

Marianne Schätzle hat im Amt gleich mehrere Aufgaben, so stellt sie sich als Facility Managerin, Putzfrau und Sicherheitsbeauftragte der Bundeskanzlerin vor. Dabei benutzt sie ihren bunten Staubwedel als Ganzkörper-Scanner und deckt verborgene Sicherheitslücken am Besucher auf. In ihrer natürlichen Art und trockenen humoristischen Weise nimmt man ihr den Safe-Auftrag im imaginären Kanzleramt gerne ab. Auf der Suche nach einem neuen Kollegen, der sie bei den Reinigungsarbeiten tatkräftig unterstützen soll, bezieht sie die Männer im Publikum mit ein und spricht davon, dass unbedingt eine neue Männerquote her müsste, bei der der Bewerber (Mann) den gleichen Job machen soll wie sie und natürlich für das gleiche Geld. So trifft sie mit der Tatsache, dass Frauen immer noch viel schlechter im Job bezahlt werden als Männer und statistisch gesehen jede Frau bis zum 18. März des aktuellen Jahres umsonst arbeitet, den Nagel auf den Kopf.

Brenzlige und diskussionswürdige Themen bringt sie systematisch auf den Punkt, dabei kommt sie dann auf den Spaßfaktor zu sprechen. Heutzutage muss alles Spaß machen, denn was nicht Spaß macht, kann auch nichts sein. Sonst müsse man zum Spaßtherapeuten gehen, da lerne man, was alle Spaßbremsen lernen müssten: Loslassen! Gegenwärtig sei ja alles Spaß, aber früher war alles Arbeit. Nun spannt Marianne Schätzle den Bogen zu den Gemeinsamkeiten mit ihrer Arbeitgeberin. Beide seien auf einem Bauernhof groß geworden und haben dort was fürs Leben gelernt, betont Schätzle wichtigtuerisch: "Angela das Kühe zählen und ich das Melken." Nach der Pause begrüßt das Publikum, auf Anraten Schätzles, die Kanzlerin, indem man gemeinsam die deutsche Hymne summt und schon ist die Kanzlerin in ihrem Element. Mit gekonnten Attitüden in Haltung und Wort proklamiert das Merkel-Doubel: "Wir lösen für sie die Probleme, die sie ohne uns nicht hätten" oder "ich verspreche Ihnen nichts, und das halte ich auch." Schätzle hat zu Recht den Kleinkunstpreis "die Heugabel" verliehen bekommen, sie ist in ihrer Rolle als Kabarettistin auf der Bühne zu Hause und nutzt ihre Gabe, Menschen zu unterhalten virtuos. Eigentlich stimmt der Slogan ihres Programms nicht, denn mit ihrer badisch babbelnden Gosch ist sie noch lange nicht durch, auch nicht als Merkel-Doubel.