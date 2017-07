Friedrichshafen KMG-Abiball: Ein Fest für Preisträger und Wortsparer

63 Absolventen des Friedrichshafener Karl-Maybach-Gymnasiums haben ihr bestandenes Abitur im Graf-Zeppelin-Haus gefeiert. Ruozhao Wang ist mit dem Notendurchschnitt 1,0 Jahrgangsbeste. Alle zur Reifeprüfung angetretenen Schüler haben bestanden.

"Wir sind jung, wir sind frei und wir haben Abitur!" Schöner als Scheffelpreisträgerin Fabienne Arnold bringt es von den Absolventen des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG) niemand auf den Punkt. Am Donnerstag noch mündliche Prüfungen, am Freitagabend schon der Abi-Ball: 63 Schüler des KMG haben das Abitur bestanden. "Uns stehen unzählige Möglichkeiten offen, unser weiteres Leben selbst zu gestalten", sagt Arnold. In der Abi-Zeitung hat sie gelesen, dass Mitschüler die Weltherrschaft, einen Job als CEO oder als Wissenschaftler anstreben. Die meisten aber wollen "glücklich" werden. Der griechische Historiker Thukydides habe geschrieben, dass das Geheimnis des Glücks in der Freiheit liege, das Geheimnis der Freiheit aber im Mut. "Darum lasst uns mutig sein und all das tun, was wir wollen. Lasst uns mutig sein, das zu sein, was wir wollen. Und vor allem: Lasst uns glücklich sein, denn ich wage zu sagen, das ist es, worum es beim Leben geht."





Den Scheffelpreis bekommt Arnold für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch. Weitere Sonderpreise gehen an Katrin Bitzer, Tamara Krafft, Benedikt Jahn, Moritz Götz, Marianna Maglio, Oliver Böhler, Ruozhao Wang, Yanika Vega Vogelsang, Marvin Meller und Sascha Pfeil. "Die Preisträger sind das Gesicht der Stufe nach außen, aber die Stars mit der zweiten Geige in der Hand haben ihren Charakter nach innen geprägt", sagt Rektor Christoph Felder. Ihm seien in diesem Jahrgang die "Wortsparer" ans Herz gewachsen: Zuverlässige Schüler von uneitlem Fleiß, die da waren, wenn er sie brauchte wie das Bewirtungsteam: "Ich musste nur eine Mail schreiben, dann bekam ich wenige Minuten später "geht klar" und ich musste mich um gar nichts mehr kümmern.

" Den Schülern werde vor allem das Projekt "Karlifornien" in Erinnerung bleiben, das der Seminarkurs gestaltet hatte. "Wir alle waren Karlifornien und in wenigen Jahren werdet Ihr die zukünftigen Leistungsträger dieses Staates sein."

Noch sind sie vor allem in Feierlaune: Ein Film erinnert an Studienfahrten, Abistreich, die Erforschung des Homo Abiturientis KMGinensis und die Suche nach einem Abimotto zwischen "Abi 17 – Mehr Dichter als Denker" und "ABIzeps – 12 Jahre die Schulbank gedrückt".

Zum aktuellen Motto "WannABI – die letzten 90er Kids stürmen die Hits" haben die Spice Girls den Soundtrack geliefert: Mit "If you wanna be my lover" eröffnet die Abi-Band den Abend und die ganze Stufe singt mit. Völlig entspannt rocken die Musiker den Saal, flotte Bläser werfen Sängerin Panwad Francesca Hartl die Melodien zu, Schlagzeug und Bass liefern den unbeirrbaren Grund. Als sie "Valerie" von Amy Winehouse spielen, strömen die Abiturienten spontan zum Tanzen auf die Bühne und reißen sogar einige Lehrer mit.

Preise und Belobigungen