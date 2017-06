Friedrichshafen K42 wegen Bombendrohung evakuiert: Einsatzkräfte durchkämmen das Gebäude

Das K42 in Friedrichshafen wurde am Donnerstagmorgen wegen einer Bombendrohung evakuiert. Die Polizei hat den Bereich um das Gebäude weiträumig abgesperrt. Auch der Schiffsverkehr wurde eingestellt.

Wie die Polizei bestätigte, liegt eine Bombendrohung vor. Eine anonyme Drohung mitsamt einer 100.000-Euro-Forderung wurde im Medienhaus gefunden, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung vor Ort bestätigte. Das Schreiben, das an keinen konkreten Adressaten gerichtet ist, wurde bereits sicher gestellt.

"Seit 9.15 Uhr wird das Gebäude geräumt", sagte Fritz Bezikofer, Pressesprecher der Polizei, am Morgen. An wen die Bombendrohung gerichtet gewesen sei, könne er derzeit nicht sagen. Wie der Polizeipressesprecher hinzufügte, wurden Sprengstoffspürhunde angefordert. In diesen Minuten wird das Gebäude durchkämmt.

Die Polizei hat das Gelände rund um das K42 weiträumig abgesperrt. Neben Polizei und Kriminalpolizei sind die Feuerwehr sowie Rettungsdienst-Mitarbeiter vor Ort. Der Schiffsverkehr wurde eingestellt, zum Beispiel die von Romanshorn kommende Fähre konnte nicht in den Hafen einfahren. Der Busverkehr am nahen Hafenbahnhof ist nicht beeinträchtigt.

Auch die Uferpromenade wurde bis zum Zeppelin-Museum für die Öffentlichkeit abgeriegelt.

Mehr dazu hier in Kürze. Wir halten Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.