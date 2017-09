Friedrichshafen Jugendwehr feiert 40. Geburtstag

Die Jugendfeuerwehr Raderach wird 40 Jahre alt. Das feiert sie mit einem großen Programm am 16. September.

Friedrichshafen – Vor 40 Jahren ist die Jugendfeuerwehr Raderach gegründet worden. Das wird am Samstag, 16. September, groß gefeiert. Um den Besuchern einen Einblick in die Arbeit der Nachwuchswehr zu geben, wird unter anderem eine Löschübung zu sehen sein. Dafür proben die jungen Wehrleute schon eifrig.

Die Jugendfeuerwehr hat elf Mitglieder im Alter von elf bis 16 Jahren. Viele von ihnen sind über Empfehlungen von Freunden hinzugekommen, denn die Jugendfeuerwehr bietet eine Vielfalt von Aktionen. Zum einen gibt es den Sport- und Grilltag mit den aktiven Feuerwehrmitgliedern, zum anderen Angebote wie Zeltlager und Berufsfeuerwehrtag. Dieser scheint bei den Jugendlichen besonders gut anzukommen. An diesem Tag leben und arbeiten die Teilnehmer 24 Stunden wie ein richtiger Feuerwehrmann. Das heißt zusammen üben, kochen, Spaß haben und Probeeinsätze meistern. Da ist auch mal die sonst eher langweilige Theoriestunde ein Vergnügen.

Was genau reizt die Jugendlichen, sich ehrenamtlich bei der Jugendfeuerwehr einzubringen? "Die Übungen sind interessant, es gibt immer viel zu tun und die Spiele machen sehr viel Spaß", erklärt Adrian Dzanko, der seit vier Jahren dabei ist. Jugendsprecher Florian Epple sagt: "Es macht Spaß und man kann Gutes tun. Das ist eine gute Voraussetzung fürs spätere Leben." Auch die zweite Jugendsprecherin Lena Schupp ist der Meinung, dass die Proben eine Menge Spaß machen und dass es immer wieder etwas Neues gibt.

Spielerisch lernen die Jugendlichen, wie es ist, bei der aktiven Feuerwehr mitzuhelfen. Der Löscheinsatz, der am kommenden Samstag beim runden Geburtstag zu sehen ist, wird von der Jugendfeuerwehr komplett selbstständig organisiert. Die Rollen sind fest zugeteilt und alles wird so ablaufen, wie es auch bei einem echten Brand der Fall wäre. Der stellvertretende Abteilungskommandant Harald Stöhr erklärt: "Bis auf die Jacken gibt es hier keinen Unterschied zur aktiven Feuerwehr." Auch er kam damals durch die Jugendfeuerwehr zur aktiven Wehr.

Die vielen Aktionen und Übungen sollen den Teamgeist der Jugendlichen stärken. Durch die Gemeinschaftsaktionen sei auch zwischen der aktiven Wehr und der Jugendfeuerwehr eine Kameradschaft entstanden. Jugendfeuerwehrwart Adrian Pawlak sagt: "Es ist fast wie eine große Familie." Nach mehreren Leiterlehrgängen, die von der Stadt Friedrichshafen gefördert und eingefordert werden, ist Pawlak seit einem Jahr in dieser Position, zusammen mit seiner Stellvertreterin Elena Braun.

Beide erklären, dass Gemeinschaft hier groß geschrieben wird. Dienstpläne, Jahresplan und Anliegen werden immer gemeinsam besprochen. Hierbei dienen die Jugendsprecher als Sprachrohr der Jugendfeuerwehr zu den Leitern. Der stellvertretende Abteilungskommandant Harald Stöhr lobt: "Die Verbindung zwischen Jugendfeuerwehr und aktiven Mitgliedern ist sehr stark."

Das Programm

Das Fest zum 40-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Raderach findet am Samstag, 16. September, von 10 bis 16.30 Uhr statt. Ab 10.30 beginnt das Programm mit einer Schauübung der Jugendfeuerwehr Raderach. Um 12 Uhr beginnt das Aktionsprogramm "Aktiv in der Jugendfeuerwehr". Hier kann man selbst an der Spritzwand aktiv werden und die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr besichtigen. Außerdem wird es ein Glücksrad, Zuckerwatte, eine Hüpfburg und eine Ausstellung zur Geschichte der Jugendfeuerwehr Raderach geben. Die Mitglieder der Feuerwehr Raderach bewirten die Besucher mit Gegrilltem, auch bei schlechtem Wetter. Abschließend zeigen die Wehrleute, wie es zu einer Fettexplosion kommen kann.