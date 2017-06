Friedrichshafen Jugendspielclub 16+ feiert mit "Hier kommt Kurt" Premiere

Für die Aufführung des Stücks "Hier kommt Kurt" hat der Jugendspielclub 16+ im Kiesel in Friedrichshafen riesen Applaus des Publikums erhalten. Auf der Bühne geht die Post ab, denn in Kurts Himmel – seiner Firma "Heaven'n'earth" – ist so einiges durcheinandergeraten. Das Stück ist rasant, wortwitzig und humorvoll, dabei ohne Anspruch auf inhaltliche Logik.

"Eine einzige wichtige Regel, und ihr haltet euch nicht daran!", schimpft Kurt mit seinen Geschöpfen. Seine Idee war genial, bis die Menschen ins Spiel kamen. "Finger weg von meinem Apfel!", hatte er sie ausdrücklich angewiesen. Edam hätte sich sicher daran gehalten, aber Ava konnte der Versuchung natürlich nicht widerstehen. Kurzum: Kurts Projekt, die Welt zu erschaffen, läuft leider nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Pech für ihn, Glück fürs Publikum. Die Zuschauer sind von Anfang an hellwach und aufmerksam. Kein Wunder! Das Stück hat kaum begonnen, als es auch schon von 0 auf 100 beschleunigt und seine eigene Regisseurin erschießt. "Können wir jetzt bitte machen, was wir wollen?", fordert der Täter die anderen Mitspieler auf. "Hier kommt Kurt" titelt die aktuelle Produktion des Jugendspielclubs 16+, die am Mittwochabend im Häfler Kiesel äußerst erfolgreich Premiere feierte. Unter Leitung von Theaterpädagogin Angelika Wagner begeisterten 15 Jugendliche mit ihrem rasanten und energiegeladenen Stück, humorvoll und wortwitzig, dabei ohne Anspruch auf inhaltliche Logik.

Denn in Kurts Himmel – seiner Firma "Heaven'n'earth" – ist so einiges durcheinandergeraten. Weder kann er sich auf die Loyalität seiner Mitarbeiter verlassen, noch behauptet er sich gegenüber seiner eigenen Mutter. Äußerst überzeugend markiert er dennoch den großen Chef. Auf dem langen Konferenztisch tanzt Natalie Paul alias Kurt gewandt und selbstbewusst und selbstverständlich zu Frank Zanders unvergesslichem Hit "Hier kommt Kurt". Unterstützt vom rhythmischen Klatschen des Publikums, geht so richtig die Post ab.

Nichtsdestotrotz hat es "unser aller Herr Kurt" nicht leicht mit seinen Geschöpfen. Seine drei Blumen lassen Schönheit und Grazie wahrlich vermissen, strapazieren dafür in ihrer Plumpheit umso mehr die Lachmuskeln des Publikums. Edam und Ava stellen ihr schauspielerisches Talent unter Beweis, indem sie als lebendige Anziehpuppen nicht mit der Wimper zucken. Die Belegschaft der Heaven'n'earth Company erinnert an einen gemütlichen Abend vor dem Fernseher, als sie, ausgestattet mit Knabberzeug und 3D-Brillen, gebannt die Live-Übertragung der Sintflut verfolgt.

Luzi, die Nr. 13, wird gefeuert. Sie hatte Mitleid mit den Menschen und Noah vorgewarnt. Eine immer wieder willkommene Unterbrechung liefert Hausmeister Petrus, der in breitem Bayerisch manch klugen Kommentar beisteuert und einen adretten Wischmopp-Tanz hinlegt. Urkomisch kommt der ägyptische Pharao daher, mit lispelnder Eunuchenstimme und offensichtlich nicht der Hellste. So verliert er denn auch den Zweikampf im Schnick Schnack Schnuck gegen seinen Herausforderer Post-Moses.

Letzteren hat Kurt engagiert. Im Gegensatz zu seinem biblischen Namensvetter legt Post-Moses Wert auf seine eigene Absicherung und fordert "einen Vertrag mit Kündigungsschutz, Feiertagen und Krankenversicherung". Seine Aufgabe ist undankbar, muss er doch die israelitischen Sklaven gegen deren Willen aus Ägypten heraus nach Israel führen.

Manches der mehr als 600 minutiös ausgearbeiteten Gebote, mit denen sich Kurts Mitarbeiter herumplagen, steht so ganz gewiss nicht in der Bibel, aber ja vielleicht in irgendeiner EU-Richtlinie. Ganz biblisch umtanzen die Israeliten ihr goldenes Kalb, eine Apple-Statue, zu Karma Fields "Sweat (Soulji Remix)". Kurts Mitarbeiter sind total erledigt und können angesichts des Desasters, das ihr Chef auf der Erde angerichtet hat, nur noch auf dessen Sohn hoffen, der allerdings auch nicht gut auf seinen Vater zu sprechen ist, hat der ihn doch "einmal schon echt hängen lassen". Ab in den Urlaub heißt es für die erschöpften Engel. "Die Menschen müssen lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen."