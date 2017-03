Friedrichshafen Jugendparlamentarier wollen Sitzungsgeld

Die Mitglieder beantragen eine finanzielle Entschädigung, müssen ihre Rolle in den kommunalpolitischen Gremien aber noch finden.

Wer schon mal eine Gemeinderats- oder Ausschusssitzung von Anfang bis Ende besucht hat, weiß: Hier ist Sitzfleisch gefragt. Während Gemeinderäte für die Mitgliedschaft im Gremium eine monatliche Aufwandspauschale (250 Euro plus 50 Euro pro Ausschuss) bekommen, werden Jugendparlamentarier bisher nicht entschädigt. Am kommenden Montag, 20. März, stimmt der Gemeinderat darüber ab, ob sich das künftig ändert.

In einem Antrag bitten die Jugendlichen um eine Pauschale von 7,50 Euro pro Jugendparlaments- und Vorstandssitzung "als eine Form der Wertschätzung". Für die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen und Ausschüsse beantragen die jungen Parlamentarier 10 Euro pro Person und Sitzung. Dieses Anliegen greift die Verwaltung in der Sitzungsvorlage zum Gemeinderat voll auf – und beziffert jährliche Gesamtkosten von 3900 Euro. Das sei die "logische Fortführung der bisher gelebten Wertschätzungspraxis" und ein "Beitrag zur Attraktivierung des bürgerschaftlichen Engagements auch schon im Jugendalter", heißt es dazu in der Vorlage.

Dabei setzt Friedrichshafen mit dem im vergangenen Juni konstituierten Jugendparlament um, was die baden-württembergische Gemeindeordnung seit 1. Dezember 2015 fordert. Kinder sollen und Jugendliche müssen seither an Entscheidungen beteiligt werden, von denen sie betroffen sind. "Friedrichshafen hat sich in Fortführung des seit 1990 bestehenden Jugendrats entschlossen, die städtische Jugendbeteiligung in einem neuen Modell zu regeln", heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Herausgekommen ist ein munteres Jugendparlament, das – so scheint es jedenfalls – noch auf der Suche nach seiner Rolle in den kommunalpolitischen Gremien ist – und diese teilweise auch einfordern muss.

So sitzen zwar seit vergangenem Herbst jeweils zwei Vertreter des Jugendparlaments in den öffentlichen Gemeinderats- und Ausschusssitzungen am Tisch, bei nichtöffentlichen Beratungen werden sie allerdings aus dem Saal geschickt. Von ihrem Rederecht machen die Jugendlichen bisher eher selten Gebrauch, manche Fragen werden jedoch auch eher abgebügelt. So zuletzt geschehen in der Sitzung des Technischen Ausschusses, als Frederik Nitzsch fragte, ob es in Allmannsweiler auch Wohnraum-Programme für junge Familien gebe – und bekam von Sitzungsleiter Stefan Köhler zunächst die Antwort, dass das nicht Thema an dieser Stelle sei. Erst als Gemeinderat Heinz Tautkus sagte, diese Frage sei wichtig, wurde der Jugendliche ernst genommen.