Friedrichshafen Jugendkirchenschiff mit Tiefgang

Rund 200 Jugendliche aus Friedrichshafen und Umgebung haben einen Jugendgottesdienst auf dem Schiff MS Lindau gefeiert.

Friedrichshafen – Unter dem Motto „Tiefgang – Welchen Tiefgang hat Dein Glaube?“ trafen sich etwa Jugendliche auf dem Schiff MS Lindau und fuhren auf den See hinaus, um dort gemeinsam Jugendgottesdienst zu feiern. Dies teilt Annika Dangel mit, sie ist Jugendreferentin des katholischen Jugendreferats. Zusteigen konnten die Jugendlichen sowohl in Friedrichshafen als auch in Langenargen. "Starkes Stück! 200 Jugendliche auf der Suche nach mehr Tiefgang!", freut sich Vikar Jan Eike Welchering. Gleich am Eingang wurde den Jugendlichen die Lesung in Form von Segeln ausgegeben und die Möglichkeit, selbst Fürbitten oder Gegebenheiten, die sie gerade bewegen, aufzuschreiben.

Mit dem Lied „Ich kann nicht schweigen“ eröffnete die Band Nettwork, die die musikalische Gestaltung übernahmen, den Gottesdienst. Nachdem die Lesung jeder selbst lesen konnte, wurde das Evangelium von Jugendlichen aus Tettnang interpretiert und pantomimisch dargestellt.

Anstatt der Predigt durften die Jugendlichen an drei Stationen selbst tätig werden: So wurde im Schiffskern darüber nachgedacht, was tief in uns ist, was uns ausmacht, was unsere Perlen sind, symbolisch erhielten die Jugendlichen hier eine Perle. Auf dem Oberdeck wurde die Weite gespürt und die Grenzenlosigkeit betrachtet. Im Außenbereich an der Reling reflektierten die Jugendlichen die Lesung und erhielten hier ein Festivalbändchen mit dem Aufdruck „Tiefgang“. Als Signalton zum Wechseln jeder Station wurde stilecht auf einer großen Muschel geblasen.

Nach dem tiefgreifenden Jugendgottesdienst übernahm das Rahmenprogramm die Jugendkapelle Fischbach-Schnetzenhausen mit ihrer Dirigentin Ulrike Miller. Sie sorgten so für einen gemütlichen Ausklang eines sehr schönen Abends. Nach der rund zweieinhalb Stunden langen Fahrt ging es wieder – musikalisch umrahmt mit der „Fischerin vom Bodensee“ durch die Jugendkapelle – in Richtung Hafen.

Organisiert wurde der Jugendgottesdienst von den Mitarbeitern der Jugendarbeit im Dekanat Friedrichshafen. „Der Jugendgottesdienst soll auch ein Dankeschön sein an alle Jugendlichen, die sich engagieren und so einen wertvollen Dienst in der Gesellschaft tun“, so Jugendreferentin Annika Dangel, „dafür sind wir sehr dankbar.“