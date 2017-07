Friedrichshafen Jürgen Weing zeichnet mit spitzer Feder

Schelmisch setzt der Künstler Alltagsbeobachtungen in minimalistische Zeichnungen um. Am morgigen Freitag wird seine Ausstellung "Summertime" in der Friedrichshafener Plattform 3/3 eröffnet

Eine feine, schwarze Linie, aufs Wesentliche reduzierte Figuren und nur wenige farbliche Akzente – Jürgen Weings Zeichnungen bestechen durch ihre Einfachheit und eine gute Portion Humor. Am morgigen Freitag, 14. Juli, um 20 Uhr wird seine Ausstellung "Summertime" in der Plattform 3/3 im Friedrichshafener Kulturhaus Caserne (Fallenbrunnen 17) eröffnet.

Der Sommer wird oft mit einer gewissen Leichtigkeit gleichgesetzt. "Und Leichtigkeit ist ein prinzipielles Thema meiner Arbeit", erklärt Jürgen Weing den Titel der zweiwöchigen Ausstellung. Durch seinen wiedererkennbaren Stil wolle er mit Humor ganz bewusst einen Gegenpol zu den Beschwernissen des Daseins schaffen. Tatsächlich gelingt es jeder einzelnen Zeichnung, dem Betrachter ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sind die alltäglichen Szenen jedem doch so oder so ähnlich schon selbst passiert. Oder man hat sie zumindest beobachtet. Da sind die Freundinnen am Kaffeetisch beim Austausch der neuesten Neuigkeiten. Ihr Blick aus schmalen Katzenaugen sagt alles: Da wird nach Herzenslust gelästert und getratscht. Prösterchen mit Prosecco, genussvoll mit einer Tüte Eis in der Hand, auf Shopping-Tour oder mit dem Hund an der Leine. Mal spielt die Szene in der Boutique, mal an der Bushaltestelle, mal im Restaurant. Bei Weings Zeichnungen bleiben Drama und Katastrophen außen vor.

"In den Alltagsszenen tauchen immer wieder Dinge auf, die ich auch selbst gern mache wie lesen, Fahrradfahren oder mit dem Hund spazieren gehen", erzählt Jürgen Weing, der in Kißlegg im Allgäu lebt. Die Tiere spielen in seinen Zeichnungen eine besondere Rolle. Mit nur einem Strich gelingen ihm Katzen, Hunde und Vögel, die ihren ganz individuellen Charakter haben. "Ich zeichne Beziehungsgeschichten zwischen Mensch und Welt, zwischen Tier und Welt", so der Künstler. Dabei zeigt er keine konkreten Personen, sondern arbeitet in der Linie die situativ typische Körpersprache heraus. Von einer Modedesignerin erhält er regelmäßig Stoffpröbchen, mit denen er seine Figuren "anzieht". Hier ein Stück Spitze, da etwas Kunstpelz, Tweed oder Tüll. Hin und wieder glitzert eine kleine, bunte Glasperle. Mit wenigen farbigen Gouache-Strichen setzt er weitere Akzente.

In der Regel zeichnet Weing seine Motive im Format 24 mal 30 Zentimeter. In der Ausstellung beweisen einige Monoprints, dass die Zeichnungen des mehrmaligen Teilnehmers des interdisziplinären Künstleraustausches "Salem2Salem" auch großformatig wirken. Ob groß oder klein – bei beiden Formaten ist es Weings Kunst des Weglassens, die besticht. So brauchen seine Gesichter nicht einmal eine Kontur. Augen, Nase und Mund genügen vollkommen. Ein besonderer Hingucker sind immer auch die Füße, die in überdimensionierten, langgezogenen Schuhen stecken. Wer ein ganz persönliches Werk von Jürgen Weing möchte, kann sich übrigens aus den Buchstabens seines Namens eine höchst individuelle Figur, ein so genanntes "NameArt", zeichnen lassen. "Ich habe immer eine konkrete Vorstellung und zeichne dann eine Linie, in der alles sitzt", erläutert er.

Die Ausstellung "Summertime" von Jürgen Weing ist bis 23. Juli in der Plattform 3/3 zu sehen. Geöffnet ist sie von Freitag bis Sonntag jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Lesungen von Jürgen Weing, der auch Lyriker ist, an beiden Sonntagen, 26. und 23. Juli, jeweils um 15 Uhr.