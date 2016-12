Friedrichshafen Jürgen Jakob lädt zur zweiten Langen Nacht der Kammermusik

Kammermusik vom Feinsten zugunsten Kinderhospizdienst Bodenseekreis mit 15 Musikern aus der Region am 14. Januar im GZH

Nach dem großen Erfolg der ersten „Langen Nacht der Kammermusik“ im letzten Jahr folgt nun die zweite Auflage. Der Pianist und Dirigent Jürgen Jakob hat wieder 15 hervorragende Musiker aus der Region versammelt, um an einem langen Abend im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen Kammermusik für einen wohltätigen Zweck zu spielen. Die Zuhörer können sich das am Samstag, 14. Januar 2017, von 19 bis 23 Uhr mit zwei Pausen dauernde Programm ganz anhören, oder aber nur die für sie besonders interessanten Beiträge auswählen. Das vielseitige Programm reicht von der Klassik (W. A. Mozart: Klavierquintett mit Bläsern KV 542 ) bis zur Jazz-Sonate (E. Schulhoff: Hot-Sonate), vom Duo (C. Reinecke: Flötensonate „Undine“) bis zum Dezett (J. Francaix: „Variations sur un thème plaisant“ für Klavier und 9 Bläser), von der klassischen Klaviertrio-Besetzung (F. Mendelssohn: Klaviertrio Nr. 2 c-Moll ) bis zur selten gehörten Besetzung Sopran mit Streichquartett (O. Respighi: „Il Tramonto“, Der Sonnenuntergang).

Schluss- und Höhepunkt des Abends ist O. Messiaens Jahrhundertwerk „Quattour pour la fin du temps“, komponiert und uraufgeführt im Strafgefangenenlager Stalag VIII A in Görlitz 1941.

Die beteiligten Musikerinnen und Musiker sind Elke Schaar, Christina Burchardt und Julia Frisch (Violine), Christoph Link (Viola), Frank Westphal (Cello), Ulrike Sailer und Katharina Heim (Flöte), Ruth Ochsner (Oboe), Ulrich Hegele und Christine Zimmermann (Klarinette), Julius Reger (Fagott), Christian Beemelmans (Horn), Frank Schüssler (Saxofon – Preisträger des „Echo Klassik“), Simon Sailer, Tuba (Kulturförderpreisträger Friedrichshafen 2015) und Elisabeth Maria Wachutka (Sopran). Jürgen Jakob hat die Gesamtleitung und ist am Klavier zu hören.



Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten zugunsten des Ambulanten Kinderhospizdienstes Bodenseekreis. Die Organisation unterstützt Familien mit einem sterbenskranken Kind.