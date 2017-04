Nikolai Gersak führt Ensemble 14, Solisten und das Orchester La Banda zu ergreifender Stimmung. Die gut besuchte Aufführung in St. Nikolaus endet mit einem Sonderapplaus für den Dirigenten.

Zu den wichtigsten abendländischen Kulturbeiträgen wird Bachs Johannespassion gezählt. Ihre Kernaussage: Christus hat einen Anspruch auf sein Königreich, aber der Wille Gottes, ihn den Opfertod erleiden zu lassen, muss erfüllt werden. Schon im Eingangschor spürte Nikolai Gersak dieser Dualität deutlich nach. Über den scharfen Dissonanzen der Holzbläser, der von Trauer geprägten instrumentalen Begleitung, setzte der Chor seine festlichen Herrscher-Rufe. Mit genauester Artikulation, lockerer Tongebung in den Koloraturen, hervortretenden Themeneinsätzen in den fugierten Abschnitten und großen dynamischen Schattierungen führte das Ensemble 14 mit seinen 16 Chorsängerinnen und Sängern in das „gesungene Gebet“ (John Eliot Gardiner). Getragen vom Wohlklang des Barock-Orchesters La Banda, das mit einfacher Streicherbesetzung und seinen leiseren Barock-Instrumenten den Reiz dieser besonderen Aufführung verstärkte. Durch die reduzierte Besetzung in Orchester und Chor entstand ein intimes, äußerst durchsichtiges Hörerlebnis in der gut besuchten Nikolaus-Kirche.

In den Turba-Chören, die die dramatische Handlung aus der Sicht des Volkes vorwärts treiben, reagierte der Chor mit bestechender Präsenz und großer Beweglichkeit. Selbstverständlich und leicht wurden die hohen technischen Schwierigkeiten mit ungewöhnlichen Intervallsprüngen und chromatischen Durchgängen wie etwa im Satz „Wäre nicht dieser Übeltäter“ gemeistert. Besondere Intensität forderte Gersak auch in den „Kreuzige“-Rufen, hielt die durcheinander schreiende Masse beim Streit um Jesu Gewand mit einem engagierten Dirigat gut zusammen.

Ein besonderer Hörgenuss waren die in den Gesamtablauf eingebauten Choräle, in denen quasi die christliche Gemeinde spricht. Mit größter Sorgfalt wurden die Feinheiten der eigentlich schlicht im vierstimmigen Satz harmonisierten bekannten Melodien vorgetragen. Durch prägnante Vorhalte, gewichtete Wechsel- und Durchgangsnoten, harmonischen Rückungen und Schlussfermaten in sauberster Intonation gaben die Chorsänger jedem Choral einen ganz eigenständigen Ausdruck.

Ganz aufgegangen in der zentralen Figur des Evangelisten war der Tenor Julius Pfeiffer. Er erzählte nicht nur mit rezitativisch klarem und hellem Sprechgesang, er erlebte und durchlebte gleichsam die dramatischen Ereignisse. Seine charismatische Darstellung war wesentliches Bindeglied zwischen den gewaltigen Chören und Arien. Ihm zur Seite stand mit großer Würde der Bariton Uli Ott in der Rolle des Jesus. Tobias Rädle ergänzte mit seiner sonoren Basslage in der Rolle des Pilatus und des Petrus. Jeweils getragen wurden die Secco-Rezitative von einer flexiblen, eingespielten Basso Continuo-Gruppe mit Orgel/Cembalo, Cello/Fagott/Kontrabass.

Durch die schlanke Tongestaltung der historischen Flöten und Oboen (Oboe d’caccia), solistisch geführten Streichern wurden die Arien zu Höhepunkten der Aufführung. Ina Weißbach (Sopran), Verena Witzig (Alt), Julius Pfeiffer (Tenor) und Tobias Rädle (Bass) konnten mit diesen sensiblen Instrumentalsolisten ihre einfühlsamen Stimmen, auch in den mit Verzierungen und Koloraturen gespickten Abschnitten, ohne Druck entfalten. Immer gestützt vom Continuo, das durch Laute und Viola da gamba ergänzt wurde.

Im Gegensatz zum wuchtigen Eingang strömte der Grabeschor „Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine“ in ruhiger, liedhafter Schlichtheit. Weite Phrasierungsbögen, zartes An- und Abschwellen im Chor, ein traumhaftes, weiches Legato im Orchester erzeugten einer ergreifende, friedliche Stimmung. Nach dem Schluss-Choral „Ach Herr, lass dein lieb’ Engelein“ und Ruheminute gab es viel Beifall für Chor, Orchester und Solisten. Verdienter Sonderapplaus natürlich für Nikolai Gersak, der viel Kraft in dieses Projekt gelegt hatte.