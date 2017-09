Friedrichshafen Johannes Weindel erklärt den Klinikverbund

Beim Altstadt-Forum im "Schwanen" referiert Geschäftsführer Johannes Weindel über den Klinikverbund. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich in sieben Jahren mehr als verdoppelt. Jährlich werden 36 000 Patienten stationär behandelt.

Friedrichshafen – Wie steht das Klinikum Friedrichshafen im Vergleich zu anderen Krankenhäusern da? Welche Chancen und welche Herausforderungen birgt der Verbund mit Tettnang und 14 Nothelfer in Weingarten? Das sind Fragen, welche die Besucher vom Bürgerforum Altstadt beschäftigen. Deshalb hat Forum-Sprecher Alfred Eger den Geschäftsführer des Klinikverbunds, Johannes Weindl, zum Stammtisch im Hotel Schwanen eingeladen.

"Wenn jemand das Krankenhaus in Friedrichshafen so führt, dass es überhaupt in die Gewinnzone kommt, dann hat er in meinen Augen Unglaubliches geleistet", sagt Alfred Eger. Johannes Weindel hat auch das Klinikum Tettnang und das Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten übernommen. "Das ist alles halb so wild, wir kochen alle nur mit Wasser", sagt Johannes Weindel. Das städtische Krankenhaus Friedrichshafen wurde vor zwölf Jahren zur Klinikum GmbH in eine eigene Firma ausgelagert, denn das Land Baden-Württemberg hat die 420 Betten auf 370 gekürzt. Im Verbund mit Tettnang und Weingarten sind es jetzt wieder knapp 650 Betten.

Das Schwerpunktkrankenhaus ist in Friedrichshafen. In Tettnang und Weingarten bekommen Patienten aber ebenfalls die Grundversorgung. Erst wenn es speziell wird, kommen die Zentren ins Spiel. Der Klinikverbund hat zwölf Gesundheits-Zentren wie zum Beispiel das Brustzentrum oder das Herzzentrum und ist akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen. Zudem ist der Rettungshubschrauber "Christoph 45" in Friedrichshafen stationiert.

Die Zahl der Verbunds-Mitarbeiter ist in sieben Jahren von 950 auf mehr als 2000 angestiegen. Jährlich werden 36 000 Patienten stationär versorgt und es gibt 2400 Geburten an den drei Standorten. Dabei steuert Friedrichshafen in diesem Jahr auf 1200 Geburten zu, die höchste Zahl in der Geschichte des Krankenhauses.

"Um zu verstehen, warum wir gewachsen sind, muss man wissen, wie die Krankenhäuser finanziert werden", sagt Johannes Weindel. In Deutschland gibt es die duale Krankenhausfinanzierung, was bedeutet, dass Investitionskosten über die Fördermittel vom Land bezahlt werden und Betriebskosten zulasten der Krankenkassen gehen. Um rentabel zu sein, muss ein Krankenhaus also möglichst viele Patienten behandeln. Das Krankenhausbudget wurde 1993 gedeckelt, die Einnahmen waren aber rückläufig. Um zu überleben, war das Krankenhaus gezwungen, größer zu werden.

Zunächst wurde der Standort in Friedrichshafen um Behandlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise das Strahleninstitut erweitert, dann kamen die Kliniken Tettnang und Weingarten dazu. Vergrößern allein genügt aber nicht, deshalb wurde ein neues medizinisches Konzept erarbeitet.

"Wir tun so, als ob die drei Kliniken nur ein großes Krankenhaus wären, der Gesetzgeber beschränkt nämlich nicht nur die Mittel, er macht auch Qualitätsvorgaben", sagt Weindel. So müssen etwa für die Expertise im Brustzentrum jährlich 150 Patientinnen operiert werden. Ob da nicht mehr als nötig operiert werde, wollte ein Fragesteller wissen. "Nein", sagt Weindel, weil ja auch mehr Patientinnen kommen und weil der Arzt, anders als in manchen Privatkliniken, selbstständig entscheide. "Die Patienten, die in unsere Zentren kommen, können den besten Standard erwarten, den es gibt", sagt Weindel. Bis der Verbund positive Zahlen schreibe, werde es dennoch etwa zwei bis drei Jahre dauern.