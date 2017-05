Friedrichshafen Johann König serviert im Graf-Zeppelin-Haus die "Milchbrötchenrechnung"

Comedian begeistert bei seinem Auftritt in Friedrichshafen sein Publikum.

Der Abend ersetzte einen Besuch im Zoo und eigene nachhaltige Überlegungen, ob es fairer Handel wirklich bringt. Mit seinem neuen Programm "Milchbrötchenrechnung" brachte Johann König am Freitag das Publikum im Graf-Zeppelin-Haus zum Schmunzeln, Kopfschütteln, Lachen, Augenrollen und insgeheim denken "Ja, genau so isses". Dabei ist es zweitrangig, ob König Komiker, Kabarettist oder etwa Comedian ist. Sein Gags zünden wie ein gezielter Schuss mit der Steinschleuder.

Dabei dürfte sich jeder in irgendeiner Form in Königs lustiger Erlebniswelt wiedergefunden haben – sei es als Familienvater, Veganer, Geldanleger, Haustier, beratungsresistente Ehefrau, gefährdete Honigbiene oder Pirat vor der Küste Somalias. König ist ein Wortakrobat und jongliert die Silben mit hintersinnigem Humor, der gern mal ein bisschen zynisch ist. "Man kriegt doch viel mehr rein, wenn man mal überlegt, wie man mehr reinkriegt", geht ihm durch den Kopf, wenn er seine Frau dabei beobachtet, wie sie die Spülmaschine einräumt. "Könnte, könnte, Fahrradkette", kontert sie. So, der Anfang wäre geschafft, meint König und hakt die Gags auf dem Zettel ab. Wer ihn aus "Nightwash" oder dem "Quatsch Comedy Club" kennt, weiß, dass da noch mehr kommt.

Mal nuschelt er, mal schießt er die Sätze ab wie Pfeile. Mal agiert er fahrig und zerstreut, dann wieder ganz klar und unmissverständlich. Er kalauert, geht zwischendurch mal unter die Gürtellinie und fasst Weltpolitik in zwei Sätze: "Was grenzt an Dummheit? Mexiko und Kanada." König erzählt, dass er in ein real existierendes Containerschiff investiert hat und das Publikum erfährt den Zusammenhang zwischen sinkenden Bananenpreisen, Piratenangriffen und gekenterten Geldanlagen. Dann doch lieber ein fairer Finanzfond – aber nur, wenn keine Rüstungsfirma involviert ist. Und falls doch, dann sollen von ihr keine Waffenlieferungen ausgehen. Und falls doch, dann bitte nicht in Krisengebiete. Schließlich landet König bei der Streubombe, die aber bitteschön nur im fairen Winkel streut. Na Dankeschön.

Dann doch lieber ein Ausflug mit dem fünfköpfigen Familienvater in den Kölner Zoo. Leider befindet sich das angepriesene Elefantenbaby nicht hier, sondern in Dortmund. Außerdem häuten ihn die Blagen bereits am Eingang, weil dort der Luftballonmann mit seiner Ware steht. Es ist also durchaus nachvollziehbar, dass Königs Jüngste rein zufällig vom Mäuerchen ins Gehege der Erdmännchen rutscht. Am Ende hat der Vater Zooverbot. Richtig hart wird es aber, wenn er das Plastikeinhorn der Mittleren aus Frust beim Aufräumen auf die warme Herdplatte stellt. Selbst Schuld, denkt man da, wenn er am nächsten Tag das Gezeter aushalten muss. Mitleid verdient auch Kater Hektor-Pascal, an dem die vegane Ernährung ausprobiert wird. "Er kann sich ja eine Maus reinschnippeln, wenn es ihm nicht passt." Als Reihenhaus-Rapper aus der Soester Mittelschicht fängt er das Publikum genauso wie mit gedichteten Kostproben aus seinen "Gestammelten Werken."