Friedrichshafen Jetzt kann Sarah Fesca an der Grundschule Ailingen gestalten

Sarah Fesca ist jetzt Rektorin der Grundschule Ailingen, zuvor war sie zwei Jahre Konrektorin. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER berichtet sie von ihren Zielen und den anstehenden Aufgaben.

Frau Fesca, was wird sich für Sie mit der Stelle der Rektorin verändern?

Nach außen hin und an der täglichen Arbeit zunächst nichts, denn ich leite die Grundschule faktisch bereits seit Juni 2015 ohne einen Rektor vor Ort. Jetzt bin ich offiziell Rektorin, jedoch ohne Konrektor. Die Stelle wird im Mai ausgeschrieben. Der große Unterschied ist, dass ich ab jetzt nicht nur verwalten, sondern auch gestalten darf. Aktuell überwiegen bei mir die Freude über die neue, offizielle Position und die Lust auf die Arbeit mehr als die Last der Verantwortung.

Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit?

Ich stehe für individuelles Lernen und für Transparenz. Schüler und Eltern sollen wissen, wie wir als Schule arbeiten, wie die Noten entstehen und warum wir was tun. Zum Wohle der Schüler wünsche ich mir deshalb eine gute Vertrauensbasis. Für die Arbeit mit Kindern ist eine klare Linie von Vorteil. Sie hilft, wenn es darum geht, Sorgen und Ängste zu vermeiden und trägt zu einem positiven Selbstkonzept bei. Für die Arbeit der Lehrer würde ich mir generell eine höhere Wertschätzung wünschen. Sie leisten an der Grundschule täglich eine engagierte Arbeit und das mit viel Herz, Seele und fachlicher Kompetenz.

Sie freuen sich auf das Gestalten an der Grundschule. Was kommt Ihnen dabei zuerst in den Sinn?

Wir müssen den neuen Bildungsplan umsetzen. Auf diesem Weg kann man in der konkreten Schulentwicklung ganz viel bewegen. Ich denke zum Beispiel daran, wie sich die Beratung der Eltern gestalten lässt. Wie oft rede ich mit ihnen und auf welche Art und Weise? Mein Ziel ist, nicht nur etwas mitzuteilen, sondern aufzuzeigen, wo ein Kind steht, welches Entwicklungspotenzial es mitbringt und wie man es am besten fördern kann. Als Grundschule mit zwölf Klassen, zwei davon in der Außenstelle Berg, sind wir ein großer Komplex mit vielen Spielräumen zur Weiterentwicklung.

Was wird sich für die Ailinger Grundschule verändern?

Wir haben schon damit begonnen, die Grundschule im Ortsleben wieder präsenter zu machen, zum Beispiel beim Seniorennachmittag oder beim Dorffest. Das liegt mir sehr am Herzen. Im Gespräch sind aktuell Kooperationen mit dem Ailinger Musikverein und der städtischen Musikschule. Angedacht ist außerdem eine Kooperation mit dem Pflegeheim. Dabei kommt mir meine gute Vernetzung in Ailingen zugute. Weiterentwickeln möchte ich die Demokratie an der Grundschule als pädagogischen Schwerpunkt. Wir streben in vielen Bereichen eine aktive Beteiligung der Schüler an. Aktiv zu sein sehe ich als Teil der Gewaltprävention, die bereits bei der Sprache anfängt. Dabei schätze ich die gute Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeiterin. Übrigens gelten alle Dinge, die wir hier entwickeln, auch für das Bildungshaus in Berg, auf dessen Neubau wir uns sehr freuen. Es bleibt Außenstelle der Ailinger Grundschule.

Was prägt Ihre Arbeit?

Vor der Zeit als Konrektorin war ich zehn Jahre Lehrerin an der Friedrichshafener Pestalozzi-Schule. Für meine pädagogische Ausrichtung waren das die absolut prägenden Jahre. Die Grundidee, dass kein Kind verloren gehen darf, habe ich von Josef Brugger und Günther Renn gelernt.

Wie haben das Kollegium und die Eltern auf Ihre Ernennung zur Rektorin reagiert?

Zu mir kamen bislang nur positive Rückmeldungen und freudige Reaktionen. Das liegt vielleicht daran, dass Lehrer und Eltern mich kennen und wissen, was sie mit mir verbinden können.

Zur Person

Sarah Fesca ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Sie lebt seit 1993 mit ihrer Familie in Ailingen. Seit dem Schuljahr 2014/2015 ist sie Konrektorin an der Grundschule in Ailingen, davon ein Jahr in der Außenstelle in Berg. Zuvor war sie zehn Jahre Lehrerin an der Pestalozzi-Schule in Friedrichshafen. Sarah Fesca hatte acht Jahre einen Sitz im Ailinger Ortschaftsrat und war 16 Jahre Fußball-Jugendtrainerin in der TSG Ailingen. In ihrer Freizeit fährt Sarah Fesca gern mit dem Mountainbike. Außerdem liest sie gern und schätzt einen guten Kinofilm.