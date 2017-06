Friedrichshafen Jettenhausen: Polizei sucht nach Zwischenfall tätowierten Mann mit zwei großen Hunden

Ein Mann mit zwei großen Hunden soll bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag gegen 16.30 zwischen Jettenhausen und Berg einen Jungen verletzt haben.

Laut Polizei war der 14-jährige mit seiner Mutter und einem kleinen Hund auf dem Fußweg unterwegs, als ihnen ein Mann mit einem Kinderwagen und zwei großen, nicht angeleinten schwarz-weißen Hunde entgegenkam. Diese rannten auf den kleinen Hund zu, worauf der Junge seinen Hund in Sicherheit bringen wollte. Der Mann soll auf den Jungen zugegangen sein und ihn unter üblen Beschimpfungen zu Boden gestoßen haben. Dabei zog sich der Junge Schürfwunden zu. Nun sucht die Polizei nach dem Mann. Er ist etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, Deutscher, kurze Haare, Piercings an beiden Ohren und an einer Augenbraue, beide Arme sind tätowiert. Hinweise: Telefon 0 75 41/7010.