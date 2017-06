Friedrichshafen Jede Medaille hat zwei Seiten: Die Landschaft verändert sich durch die B-31-Baustelle

Se(e)ziert: Wenn sich großen Baufahrzeuge, Bagger und Lastwagen an der B 31-neu hungrig durch die Landschaft fressen, entsteht Zukunft.

Liebe Fischbacher, Manzeller, Windhager, Häfler und vielleicht irgendwann auch Immenstaader, Hagnauer und Meersburger: Ich freue mich, wenn wir alle in naher oder fernerer Zukunft nicht mehr direkt an der Bundesstraße 31 leben und wohnen.

Wer sich wie ich noch daran erinnern kann, wie belastet beispielsweise die Kressbronner und Bodolzer waren, als die B 31 noch direkt durch diese Orte im Osten des Bodenseekreises und Westen des Landkreises Lindau führte, und jetzt bemerkt, wie „beschaulich“ und lebenswerter diese Orte geworden sind, seit der meiste Verkehr über die B 31-neu rollt, kann sich ein bisschen ausmalen, wie es in den anfangs genannten Orten mal sein wird. Kressbronn oder Bodolz haben zwar noch immer Durchgangsverkehr, aber einen verschwindend geringen im Vergleich zu „früher“, und auf der B 31-neu stöhnen alle darüber, dass man diesen Bundesstraßen-Abschnitt viel zu klein gedacht und gebaut hat…

Seit Anfang dieser Woche stehen nun an der B 31 (alt) zwischen Fischbach und Immenstaad zwei große Bauschilder, und diese versprechen, dass es nur noch gute drei Jahre dauert, bis die „B 31-Umgehung Friedrichshafen" vollendet sein wird und genau an dieser Stelle, wo heute die Bauschilder stehen, auf die B 31-alt trifft.

So weit, so gut, und all das, was ich eingangs schrieb, meinte ich auch so. Aber gegenwärtig fressen sich die großen Baufahrzeuge, Bagger und Lastwagen hungrig durch die Landschaft. Die Schneisen, die sie schlagen müssen, rauben mir – und nicht nur mir – den Atem. Die Landschaft zwischen Waggershausen und Immenstaad, in Schnetzenhausen und dem Fischbacher Hinterland verändert sich rasend schnell. Dort, wo noch im vergangenen Herbst hohe Bäume dem müden Radler Schatten spendeten, standen vor drei Tagen noch Stümpfe. Jetzt ist da nur noch Sand. Mitten in der Landschaft wuchsen Brücken, die vor zwei Monaten noch Wiesen überbrückten und jetzt sandigen Grund. Sie sind sichtbare Zeichen für die neue Straße, die da tagtäglich und Meter für Meter mehr Gestalt annimmt, die Vorboten der B 31-neu „walzen“ sich durchs Gelände.

Bin ich mit dem Rad und nicht an der B 31 unterwegs, überlege ich schon und frage mich, wo werde ich in drei Jahren lang fahren, um meine Ziele zu erreichen, ohne an der Bundesstraße zu radeln. Stehe ich mit dem Auto im Stau, bin ich froh, dass die Umgehungsstraße kommt. Gewiss sind die breiten Schneisen nur während des Baus so breit, und wenn die Straße eröffnet wird, haben wir uns nicht nur daran gewöhnt, sondern wurde garantiert auch vieles wieder begrünt und bepflanzt. Wer wie ich zum ersten Mal dabei ist, wie eine so große neue Straße entsteht, staunt Bauklötze. Die B 31-neu wird ja nicht im Niemandsland gebaut oder quer durch die Wüste. Es gibt kein Zurück – das ist auch mehr als okay.