Im Amicus kann am Donnerstag jeder aktive Jazzmusiker mitspielen. Den Auftakt macht eine Kombo mit erstklassigen Musikern aus der Region. Die Leitung der Session liegt bei Carsten Stamm.

Der Verein Jazzport lädt am Donnerstag, 13. April, 20.30 Uhr, zur Oster-Session in die Gaststätte Amicus in Friedrichshafen (Fallenbrunnen 17) ein. Geleitet wird die Session vom Trompeter Carsten Stamm. Er ist auch der Leiter des New Jazzport Orchesters und seit vielen Jahren eine feste Größe in der Jazz-Szene um den Bodensee. Nach den Anfängen mit einer Dixielandband hat Carsten Stamm Spielpraxis mit Jazzcombos, Salsabands und vielen anderen Musikern gesammelt. Er ist ein herausragender Solist und begehrter Mitspieler.

Die Basis einer Session sind Standards und Jazz-Standards. In diesem Sinne wird der Abend von Carsten Stamm (Trompete) und seiner Oster-Session Band mit Martin Giebel (Piano), Florian King (Bass) und Patrick Manzecchi (Schlagzeug) eröffnet. Danach sind alle Jazzmusiker zu einer offenen Jam-Session eingeladen. Aktive Jazzer sollten also nicht vergessen, ihre Instrumente mitzubringen. Der Eintritt ist frei, es findet eine Kollekte statt.