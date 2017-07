Das New Jazzport Orchestra wird am 21. Juli mit dem berühmten Trompeter Dusko Goykovich auf der "Sommerinsel" vor dem Graf-Zeppelin-Haus auftreten. Der Eintritt ist frei, bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Foyer des GZH statt.

Konzentriert, aber lässig. Das ist der Stil von Dusko Goykovich. Egal, ob er nun ein Trompetensolo spielt oder dem New Jazzport Orchestra den Feinschliff gibt. Als Goykovich 2016 seinen 85. Geburtstag feierte, schrieb der Journalist Roland Spiegel über ihn: „Vermutlich gibt es kaum einen Jazztrompeter, der bei seiner Arbeit lockerer aussieht. Selbst die quirligsten Töne wirken bei ihm wie aus dem Ärmel geschüttelt.“ Gemerkt hat Goykovich sich diesen Artikel nicht. Aber wenn man ihn zitiert, sagt er mit einem Grinsen: „Kann man sich was Besseres wünschen?“

Dusko Goykovich wirkt viel jünger, als er ist. Ansatzprobleme, von denen Blechbläser im Alter oft heimgesucht werden, scheint er nicht zu kennen. Dizzy Gillespie nannte ihn „A hell of a trumpet player“ und dieser höllisch gute Trompeter gibt sich nun beim Jazzport Summer Special die Ehre. Das Verrückte daran: Das Konzert ist für das Publikum kostenlos. Es findet lediglich eine freiwillige Kollekte statt. Das Summer Special soll das erste Konzert sein, das auf der „Sommerinsel“, der neuen Häfler Seebühne vor dem GZH, stattfindet. „Für uns ist das eine Möglichkeit, ein Publikum zu erreichen, an das wir sonst nicht herankämen“, sagt Jazzport-Vorstand Jürgen Deeg. Falls es regnen sollte, wird das Konzert ins GZH-Foyer verlegt.

Gespielt werden Arrangements von Dusko Goykovich, der natürlich auch als Trompeter in Erscheinung tritt. „Ich habe in meinem Leben Hunderte Arrangements geschrieben“, sagt Goykovich. Und egal ob er für kleine oder große Besetzungen schreibt, Goykovich notiert sie fix und fertig aufs Papier. Da wird nicht herumprobiert. „ Ich brauche zum Arrangieren kein Klavier. Ich kann im Zug oder im Hotelzimmer arbeiten. Das habe ich an der Berklee School of Music gelernt“, sagt Goykovich; und prompt ist man in seiner ganz persönlichen Lebensgeschichte des Jazz.

Diese Geschichte beginnt nicht erst an der renommierten Musikhochschule in Boston. Bevor Goykovich dort 1961 ankam, hatte er schon wichtige Karriereschritte hinter sich: 1955, nach Jahren, in denen er dem Rundfunkorchester von Belgrad angehört hatte, nahm Goykovich eine Gastspiel-Einladung nach Frankfurt zum Anlass, in Deutschland zu bleiben und der Tito-Diktatur in seiner Heimat den Rücken zu kehren. Er spielte in den Bigbands von Max Greger und Kurt Edelhagen, auch im hr-Jazzensemble unter Albert Mangelsdorff.

An der Berklee School machte Dusko Goykovich dann zunächst mal einen Schnitt. „Dreimal hat Count Basie gefragt, ob ich bei ihm spielen wolle, und auch Stan Kenton. Bei beiden habe ich abgelehnt“, sagt er und erläutert seine Gründe. „In Bigbands spielt man die Arrangements anderer Leute.“ Aber er war nun mal in den USA, weil er lernen wollte, seine eigenen Arrangements zu schreiben; von Grund auf sein eigenes Ding zu machen.

Wichtig auf dem Weg dorthin scheint Stan Getz gewesen zu sein: Der stärkte Goykovich den Rücken. „Ich war in Boston und Stan Getz sagte zu mir: Wieso kommst du nicht nach New York? Wenn du gut bist, gibt’s für dich auch Platz“, erinnert sich Goykovich. Und er erinnert sich auch an sein Zaudern. An seinen komischen Namen, den in den USA keiner aussprechen konnte. Mit diesem Pferdefuß dann auf die Bühnen von New York... „Da hat Getz mir erklärt, dass in den USA schließlich jeder von irgendwo anders herkomme. Dass seine Großeltern Juden aus der Ukraine waren und er eigentlich Gayetsky heiße. Daraus hat er ‚Getz’ gemacht.“

Dusko Goykovich fand seine eigene Stimme – gerade, indem er sich auf eine Herkunft besann. Er begründete den Balkan-Jazz, der bis heute ein etabliertes Jazz-Genre geblieben ist. „Jeder der großen Jazzmusiker interpretiert ein Stück auf seine Art“, sagt er. Und den Schlüssel seiner „Eigenart“ fand er in seiner Heimat Jugoslawien. In der dortigen Musik, in der sich die kulturellen Einflüsse mischten: „Rumänisches, Türkisches, Dalmatisches, Serbisches – alles Mögliche“, sagt Dusko Goykovich. Diese Melange in Jazz zu überführen, war etwas völlig Neues, und Goykovich gelang dies 1966, zurück in Deutschland, mit seinem Album „Swinging Macedonia“. „Macedonia“, das Eröffnungsstück der Platte, macht auch heute noch schwindlig.

In Friedrichshafen allerdings will Dusko Goykovich Bebop und Latin-Jazz spielen – aber auch Balladen wie sein wunderschönes Stück „Adriatica“. Als er bei den Proben mit dem New Jazzport Orchestra zum Trompetensolo anhebt, begreift man, warum Miles Davis von ihm fasziniert war, damals, in München, als Goykovich erst Mitte 20 war und ihn noch niemand kannte. An diesem Status hat sich einiges geändert. Am Faszinosum seines Spiels hingegen nichts.

Jazzport Summer Special

Bei freiem Eintritt spielen Dusko Goykovich und das New Jazzport Orchestra am Freitag, 21. Juli, auf der „Sommerinsel“ vor dem GZH in Friedrichshafen. Zum Auftakt spielt das „Hoppin‘ MAD! Horns Jazz Ensemble“ der Musikschule Markdorf unter Leitung von Florian Loebermann. Beginn ist um 20 Uhr, bei Schlechtwetter findet das Konzert im GZH-Foyer statt.