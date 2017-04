Friedrichshafen Jazzport: Afrobeats zur Ostersession

Der Musikerandrang war bei der Ostersession, einem Traditionstermin des Vereins Jazzport in Friedrichshafen, nicht so wie gewohnt. Um 23.30 Uhr war schon der Ofen aus. Schade: Um diese Zeit quillt sonst bei Jazzport-Sessions die Bühne über.

Beim Verein Jazzport hat die Ostersession Tradition. Dieses Mal eröffnete in der „Foodbar Amicus“ Trompeter Carsten Stamm mit seinem Quartett den Abend: Mit Florian King (Bass), Martin Giebel (Piano) und Patrick Manzecchi (Drums) gab’s eine Stunde lang kunstvoll aufbereitete Realbook-Standards von „Nica’s Dream“ bis „Bye Bye Blackbird“. Zur Session dann war der Musikerandrang nicht so wie gewohnt. Immerhin: Trompeter-Urgestein Roland Wohlhüter und der wundervolle Markdorfer Profi-Bassist Jens Loh brachten Farbe ins Spiel; Sänger Prince Akonko und Posaunist Bernd Walz gaben mit ihrer eigenen Band ein Intermezzo mit Afrobeats. Überraschung des Abends: Der 13-jährige Phileas Loh am Schlagzeug – sowas mögen die alten Hasen. Ab 23 Uhr übernahm schon wieder Carsten Stamms Hausquartett die Bühne. Schön zum Zuhören, aber Session war das dann nicht mehr und um 23.30 Uhr war schon der Ofen aus. Schade: Um diese Zeit quillt sonst bei Jazzport-Sessions die Bühne über.