Die Band Loch Talamh spielte am Samstag im gesteckt vollen Theater Atrium auf und war um lockere Sprüche nicht verlegen

Auf der Theke des Theaters Atrium in Friedrichshafen stehen drei Sorten Whiskey, im Kühlschrank das Guinnes-Bier. Aber Wolfgang Striegel braucht das alles nicht. Der „Chef“ des Irish Folk-Quartetts Loch Talamh hat auch ohne Alkohol eine lockere Zunge. „Erstmal“, stellt er anfangs klar, „wir sind keine Iren. Wer Iren erwartet hat, kann jetzt gehen“. Aber das Atrium bleibt, was es ist: gestopft voll. Es gibt in der näheren Umgebung schließlich kaum Irish Folk-Konzerte.

Außerdem bietet der Abend nicht nur Musik, sondern auch irischen Tanz. Und zwar anders als in den hochgezüchteten Shows, die seit Jahren die Hallen füllen. Bodenständig nämlich, sofern man das von Stepptanz sagen kann; jedenfalls natürlich und sympathisch. Die Celtic Colleens begleiten zu dritt immer wieder die Polkas, Jigs und Reels der Band, die dann eben ohne Ursula Striegel an den Flöten auskommen muss – denn sie tanzt mit. Ihr Gatte Wolfgang bringt den Tanz auf den Punkt: „Schön anzuschaun. Bin ich froh, dass ich da nicht mitmachen muss.“

Zusammen mit Jörg Löbau und Beate Hausknecht gehen Wolfgang und Ursula Striegel markant zur Sache, an Flöten, Gitarre, Bodhran, Geige, Gitarre, Akkordeon und Mandoline – nur den Dudelsack hat man daheim gelassen, denn das könne man für 13 Euro nicht auch noch verlangen, meint Wolfgang Striegel schelmisch. Schelmisch sind auch die Geschichten der Songs, die gern mit erhobenem Zeigefinger beginnen und im heiteren Besäufnis enden. Die Geschichte von „Tim Finnegan“ zum Beispiel, einem herzensguten Menschen, der wegen des Alkohols aber verdientermaßen früh in den Sarg stieg.

Als es bei der Trauerfeier zur Schlägerei kommt und der Tote dabei von einem Whiskeyglas getroffen wird, steigt er aber ebenso rasch wieder heraus – und fragt die Prügelnden, ob sie mit Schnaps nichts Besseres anzufangen wüssten, als damit herumzuwerfen. Was dann kommt, dürfte so manches Mitglied der Trauergesellschaft die Leber gekostet haben.

Auch Loch Talamh werfen um sich – mit Traditionals, die jeder kennt, von „Dirty old town“ über „What shall we do with a drunken sailor“ bis hin zu „Wild rover“. Letzteres ist ein trauriger Fall von einem Lied, denn das Duo Klaus & Klaus machte daraus den Karnevalschlager „An der Nordseeküste“. Loch Talamh sorgen für die Rehabilitation. Und sie können auch ausgesprochen feinsinnig auftreten, wenn Flöte und Geige zu Einleitungen anheben, in denen die Klänge schweben wie der Dunst an den Weißen Klippen von Dover. Aber von Dover sollte man schweigen; welcher Ire kann schon die Engländer leiden. Wolfgang Striegel würde in den Texten ja außer den Engländer gern auch einen ganz bestimmten Amerikaner beleidigen – „aber wir konnten nicht so schnell auf Trump umstellen“. Macht nichts; dafür stellt sich das Publikum um – auf Gruppentanz-Modus. Und eine junge Irin, die zum Zuhören gekommen ist, legt spontan ein irres Folkloretanz-Solo aufs Parkett. Da sage einer, Iren hätten nur Whiskey im Blut!