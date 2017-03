Friedrichshafen Internationales Frauenfest soll Zeit füreinander geben

Für Häflerinnen, ganz gleich, welcher Herkunft: Der Verein \"Interkultureller Frauenarbeitskreis GEA\" veranstaltet anlässlich des Weltfrauentages ein internationales Frauenfest in Friedrichshafen.

Wenn Frauen unter sich sind, hat das eine andere Dynamik, "dann gehen sie ein bisschen mehr aus sich heraus", beschreibt Andrea Balikavlayan vom Verein "Interkultureller Frauenarbeitskreis GEA". Genau diese Möglichkeit – unter sich zu sein, sich mit anderen Frauen auszutauschen und gemeinsam zu feiern – will der Verein am Samstag, 11. März, 14.30 bis 17.30 Uhr, im Vortragsraum der Häfler Volkshochschule geben. Beim internationalen Frauenfest, veranstaltet anlässlich des Weltfrauentages am 8. März, soll an Frauen erinnert werden, die in verschiedensten Ecken der Welt für Frieden, Freiheit und ihr Leben sowie das ihrer Familien kämpfen. Zugleich will der Verein Frauen aus Friedrichshafen und Umgebung, ganz gleich, welcher Herkunft, einige ausgelassene Stunden bereiten.

Weder Sprachbarrieren, noch die Frage nach der Kinderbetreuung sollen der Teilnahme am Fest im Wege stehen. Wo die Sprachkenntnisse enden, die die engagierten Frauen im und um den Verein mitbringen, verbinden Tanz und Musik, beschreibt Gloria Tirapegui Rojas vom Frauenarbeitskreis. Neben einer Kinderbetreuung vor Ort, gebe es entsprechende Angebote in mehreren Flüchtlingsunterkünften. Die Organisatorinnen hoffen, auch viele geflüchtete Frauen beim Fest zu begrüßen und ihnen bei dieser Gelegenheit auch Anerkennung zu vermitteln: für die Kraft, die sie bewiesen haben, um hierher zu kommen, wie Tirapegui Rojas erklärt. „Auch aus den Helferkreisen sollen so viele, wie möglich kommen und andere mitbringen“, hofft sie. Einigen Frauen fehle alleine vielleicht der Mut.

Das Fest wurde in Zusammenarbeit mit der VHS, dem bundesweiten Projekt "samo.fa", das Aktive aus Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit unterstützt, und der Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises, Veronika Wäscher-Göggerle, organisiert. Wäscher-Göggerle weist auf den ersten Frauentag 1911 hin: "Da gingen Frauen auf die Straße für Rechte, die wir bis heute nicht alle haben."

Das Programm

Kontakt zum interkulturellen Frauenarbeitskreis per E-Mail

Nach der Begrüßung in verschiedenen Sprachen gibt die A-Capella-Gruppe "Soul of Africa" traditionelle afrikanische Lieder und Gospel zum Besten, Amelie Deschler von der Zirkus Akademie zeigt eine Balljonglage. Darüber hinaus sind Frauentänze, Bauchtanz und Klavierspiel geplant.