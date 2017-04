Friedrichshafen Internationales Bankhaus Bodensee: Gute Geschäfte mit Privatkunden und Immobilienprofis

Das Internationale Bankhaus Bodensee steigert 2016 trotz Niedrigzinsumfeld Jahresüberschuss und Betriebsergebnis. "Der Bank geht es ausgesprochen gut", sagt Vorstand Klaus Gallist.

Friedrichshafen – Die Internationale Bankhaus Bodensee AG (IBB) mit Sitz in Friedrichshafen setzt ihre Erfolgsstory im 21. Jahr des Bestehens fort: Die Privatbank mit Niederlassungen in Konstanz, Radolfzell, München, Freudenstadt und Künzelsau verbesserte 2016 den Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr von 5,1 auf 5,18 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis vor Steuern wuchs um 6,2 Prozent auf 10,3 Millionen Euro. "Der Bank geht es ausgesprochen gut", sagte Klaus Gallist, Mitglied des Vorstands und zuständig für den Vertrieb, bei der Präsentation der Jahresbilanz am Häfler Stammsitz – wo sich die IBB ausgesprochen wohlfühlt: "Wir bekennen uns zum Standort Friedrichshafen", so Gallist. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs binnen Jahresfrist um neun auf 177, wobei 160 Mitarbeiter in Friedrichshafen tätig sind.

Das Niedrigzinsumfeld, über das viele Banken klagen, ficht die IBB nicht groß an. "Unser Geschäftsmodell ist davon nur in geringem Maße betroffen", sagt Vorstandsmitglied Heike Kemmner. Die Privatbank hat sich auf drei Felder spezialisiert: private Vermögensverwaltung sowie Kreditgeschäfte mit Mittelständlern und gewerblichen Immobilienkunden – Letztere stellen die wichtigste Ertragssäule dar. Geschäftspartner sind Bauträger und sogenannte Aufteiler, die größere Immobilienprojekte tätigen und kurzfristige Kredite benötigen. "Wir sind jung, unheimlich flexibel und veränderungswillig", beschreibt Kemmner das 21 Jahre alte Bankhaus. Die IBB AG punktet laut Gallist durch "Know-how im Immobiliengeschäft, flexible Finanzierungsvarianten und schnelle Entscheidungen".

Für kurzfristige Kredite zahlen Kunden auch gerne etwas mehr. Im Geschäft ist die Bank auch im Bereich Profifußball: Sie finanziere Sponsorenverträge mit Erst- und Zweitligavereinen und auch Spielertransfers. "Ein risikoloses Geschäft", sagt Gallist.

Neu im Führungsteam ist Heinrich Hartmann, der den Bereich Privat Banking verantwortet. Vermögende ab einem Anlagevermögen von 100 000 Euro sind gern gesehene Kunden, "Spaß macht's ab 250 000 Euro", sagt Hartmann. Dafür gibt es eine enge persönliche Betreuung. Auch künftig gelte: Die IBB bietet keine eigenen Produkte an und sei somit unabhängig von Produkt- oder Anbietervorgaben, so Hartmann. Das Kundenanlagevolumen beläuft sich auf 1,05 Milliarden Euro (plus 3,5 Prozent).

Gesellschafter der IBB AG sind zu 94,4 Prozent die Würth Finanz-Beteiligungs-GmbH des Künzelsauer "Schraubenkönigs" Reinhold Würth und die Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG. Beide Gesellschafter werden sich freuen: 1,47 Millionen Euro werden als Dividende ausgeschüttet, die Gewinnbeteiligung beläuft sich auf 3,58 Millionen Euro. Der überwiegende Teil der Gewinne, so Gallist, würden wieder zur Eigenkapitalstärkung in die Bank eingelegt. Durch das Ausscheiden zweier Vorstandsmitglieder sanken die Gesamtbezüge von 1,61 (2015) auf 1,27 Millionen Euro für den jetzt dreiköpfigen Vorstand.