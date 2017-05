Friedrichshafen Internationaler Tag der Familie: Jung und Alt feiern gemeinsam

Programm und viele Begegnungen gibt es am Internationalen Tag der Familie im Seniorentreff "Haus Sonnenuhr" in Friedrichshafen.

Friedrichshafen – "Familie" – was ist das? Zur Familie gehören Kinder und Eltern, aber auch Senioren. Ganz bewusst haben Stadt und Landkreis deshalb dieses Mal die Seniorenbegegnungsstätte Haus Sonnenuhr in der Paulinenstraße ausgewählt, um den gestrigen "Internationalen Tag der Familie" unter dem Motto "Was heißt schon Alter" zu feiern. Eine gute Wahl, wie aus vielen Rückmeldungen von jungen und älteren Festbesuchern hervorgeht. Dieser Meinung ist aber auch die städtische Familienbeauftragte. "Der Gedanke, mehrere Generationen zusammenzubringen und gemeinsam zu feiern passt gut zu diesem Tag und auch gut zum diesjährigen Leitgedanken", sagte Tanja Abele. "Helfen, dafür ist Familie da" – heißt es in einem humorvollen Gedicht, das "Hausherrin" Karin Sobiech-Wischnowski als Beiratsvorsitzende des Hauses Sonnenuhr den Festgästen überbrachte.

"Der gesellschaftliche Zusammenhalt und das Miteinander von Jung und Alt wird in der Zukunft immer wichtiger", betonte Landrat Lothar Wölfle in seiner Ansprache. Es sei ureigene Aufgabe des Landkreises, generationenübergreifende Angebote zu fördern und auf den Weg zu bringen. Wie viel Zeit verbringen Eltern täglich mit ihren unter sechs Jahre alten Kindern? Bei Müttern sind das immerhin 150 Minuten, bei Vätern jedoch lediglich 26 Minuten. Diese aktuellen statistischen Daten brachte Bürgermeister Andreas Köster ins Spiel und lenkte den Blick auf das Thema "Vereinbarkeit von Beruf und Familie" – aber auch auf die Bemühungen der Stadt, kind-, jugend- und familiengerechte Einrichtungen zeitgemäß aufzustellen und weiter voranzubringen.

"Die sechs Millionen Euro, die wir in das Jugendhaus Molke und das Spielehaus investiert haben, sind tatsächliche Notwendigkeit und gut investiert", betonte er unter dem Beifall der Zuhörer. Stadt und Landkreis seien hinsichtlich der Familienorientierung "ganz gut aufgestellt", so die Einschätzung des Sozialbürgermeisters.

Genug der Worte. Zeit für Spiel und Abwechslung. "Annenin Keleminden" – ein Lied über die Aufgaben einer Mutter brachte die türkische Mutter-Kind-Gruppe des Familientreffs 22 zu Gehör, ebenso wie den deutschen Kinderliedklassiker "Grün, grün, grün, sind alle meine Kleider." "Uns geht es um die deutsche und türkische Sprachförderung. Wir wollen uns in Deutschland wohlfühlen und dennoch unsere eigene Kultur nicht verlieren", sagt Gruppenleiterin Demet Beydilli. Den ganzen Tag war in allen Räumlichkeiten der Sonnenuhr viel geboten. Bei ihren Hausführungen konnte die städtische Seniorenbeauftragte Judith Knacke viel Wissenswertes erzählen. Welche verborgenen kreativen Talente bei Senioren geweckt werden können, das demonstrierte Rudi Müller in der hauseigenen Schnitzwerkstatt. "Jung und Alt gehören einfach zusammen", fasst Besucherin Christa Fischer einen "rundum gelungenen Tag" zufrieden zusammen.

