Friedrichshafen Interkulturelles Stadtfest mit viel Programm

Das Interkulturelles Stadtfest steigt am 1. und 2. Juli an der Uferpromenade – wie immer mit viel Programm. Das Fest wird in der Vorbereitung von den Schultern Hunderter Häfler getragen.

Friedrichshafen – Tanz, Musik und Kultur aus aller Welt stehen beim Interkulturellen Stadtfest am Wochenende des 1. und 2. Juli an der Uferpromenade auf dem Programm. Die Palette ist breit: kurdische und bosnische Tänze, "Heart & Soul of Africa", "Swing Latino", thailändische Tempeltänze, ein "Poco Poco Tanz" aus Indonesien, afro-brasilianische Kampfkunst, ein orientalisches Tanzensemble. Das Programm wird wie immer bunt gemischt sein und somit für jeden Geschmack etwas bereithalten. Auf den beiden Bühnen an der Musikmuschel und am Gondelhafen soll jeweils bis in die Abendstunden für beste Stimmung gesorgt sein.

Auch der Chor "Cantores Bormani" aus der italienischen Partnerstadt Imperia, Tanzgruppen aus Häfler Schulen und Tanzschulen, der Musikschule und des Jugendzentrums Molke sind mit von der Partie. Ein interessanter Termin dürfte auch der Talk mit der Stabstelle Integration der Stadt Friedrichshafen am Samstag um 14.20 Uhr auf der Bühne am Gondelhafen sein. Moderiert wird das Programm von Dieter Stauber, Teresa Brandau López, Sabrina Wicke und Tina Feess. Neu sind in diesem Jahr die Auftritte chinesischer, polnischer und syrischer Gruppen, wie Gesamtkoordinatorin Elsa Waibel vom Amt für Bildung, Familie und Sport (BFS), erklärt. Demnach gehen die Veranstalter auch von rund 500 mitfeiernden Menschen syrischer Abstammung aus. Insgesamt rechnen sie an beiden Tagen mit jeweils rund 11 000 Besuchern.

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zu treffen und mit ihnen ins Gespräch kommen und kulinarische Spezialitäten aus aller Herren Länder probieren: Auch darauf können sich Besucher einstellen. "Das Interkulturelle Stadtfest ist eine feste Institution in Friedrichshafen und hat die Funktion eines Leuchtturmprojekts. Von diesem Fest gehen Signale für ein friedliches Miteinander von Menschen unterschiedlicher Kulturen aus", sagt Bürgermeister Andreas Köster. Bei aller Vorfreude auf das Fest gelte es aber dennoch, die notwendigen Sicherheitskonzepte nicht außer Acht zu lassen.

Stadtmarketing-Leiter Thomas Goldschmidt sagt: "Das Stadtfest ist zu einer echten Bürgerbewegung geworden." Es werde mittlerweile in der Vorbereitung von den Schultern Hunderter Häfler getragen. "Die Stadt steht finanziell, logistisch und ideell hinter dem Fest, das einfach zum Stadtbild gehört und ein Bekenntnis zur Internationalität ist. Es geht längst nicht mehr nur um Essen, Trinken und Spaß – sondern um viel mehr", befindet Kamil Balikavlayan, der vonseiten des Organisationsteams für die Standpläne verantwortlich ist.

"Ein Fest für die ganze Familie", verspricht sich auch BFS-Leiter Reinhard Friedel. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch noch die eine oder andere Überraschung. "Wenn Dieter Stauber sich bereit erklärt, innerhalb des Orga-Teams eine Tanzgruppe zu gründen und damit aufzutreten – ich bin dabei", sagt Bürgermeister Köster.

Das Interkulturelle Stadtfest 2017 wird am Samstag, 1. Juli, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 20 Uhr an der Uferpromenade gefeiert. Offiziell eröffnet wird es am Samstag um 13.30 Uhr auf der Bühne der Musikmuschel durch Oberbürgermeister Andreas Brand. An 36 Hütten und Ständen gibt es allerlei Köstlichkeiten – 30 Vereine und Gruppen laden dazu ein, die internationale Küche auszuprobieren. 27 Tanzgruppen treten auf den beiden Bühnen an der Musikmuschel und am Gondelhafen auf. Auf der Wiese am Kinderpavillon können Kinder ab drei Jahren bei kostenlosen Spielen und Aktivitäten mit der Europaklasse des Instituts für soziale Berufe (ifsv) aus Ravensburg jeweils von 13 bis 18 Uhr ihren Spaß haben. Medienhaus-Möwe Frieda lädt Kinder ab vier Jahren am Samstag dazu ein, Bilderbücher in einer fremden Sprache kennenzulernen. Jugendliche ab zwölf Jahren erwartet ein buntes Kreativprogramm des Jugendzentrums Molke. Das ausführliche Programm liegt im Rathaus, dem Technischen Rathaus, in den Ortsverwaltungen, dem Bürgeramt Fischbach, sowie im Einzelhandel und der Gastronomie aus – nachzulesen auch im Internet unter www.interkulturelles-stadtfest.de (ght)