Friedrichshafen Interimslösung für VfB-Geschäftsführer denkbar

Sebastian Schmidt wechselt zum Basketball-Club Löwen Braunschweig. Sein Nachfolger dürfte Peter Turkowski werden.

Friedrichshafen – Sebastian Schmidt, noch Geschäftsführer der Profivolleyballer beim VfB Friedrichshafen, wechselt nach Niedersachsen und wird ab 1. Oktober in gleicher Funktion beim Basketball-Bundesligisten Löwen Braunschweig anfangen, teilte der Verein am Montag mit. Wie berichtet, hatte Schmidt Mitte August beim VfB um eine vorzeitige Vertragsauflösung beim Volleyball-Rekordmeister zum 30. September gebeten, weil ihm "ein sehr attraktives Angebot" vorliege. Dem kam der Verein nach, ohne einen Nachfolger präsentieren zu können.

Doch inzwischen scheint eine Lösung gefunden, auch wenn die noch keine beschlossene Sache ist. Peter Turkowski, früherer Geschäftsführer der Technischen Werke Friedrichshafen (TWF), hat sich zur Verfügung gestellt und wäre bereit, den Proficlub zu leiten, bis ein neuer Geschäftsführer gefunden ist. "Es gibt noch keine Entscheidung", stellt der 75-Jährige klar, "und ich wäre nur die Übergangslösung für einen begrenzten, möglichst kurzen Zeitraum", erklärte er am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Nichtsdestotrotz würde er sein Bestes geben in dieser "Brückenfunktion". Die VfB Volleyball GmbH braucht ab 1. Oktober schon allein gesellschaftsrechtlich einen neuen Verantwortlichen.

Peter Turkowski ist den VfB-Volleyballern eng verbunden. Die TWF, heute das Stadtwerk am See, ist seit über zehn Jahren Sponsor. Turkowski übernahm zudem 2008 als Privatperson zehn Prozent der Geschäftsanteile an der GmbH, ist also Mitgesellschafter mit einem Stammkapital von 2500 Euro neben ZF und Zeppelin GmbH. Mit seiner Erfahrung als Geschäftsführer hat er sich schon in früheren Jahren beratend beim VfB eingebracht, allerdings niemals im operativen Geschäft. Das würde sich mit seinem Engagement nun und im Rentenalter ändern. Allerdings sähe er sich eher als "Dienender", nicht als Chef, der neue Strategien entwickelt. Im Gespräch wird auch sehr deutlich, dass er sich in seiner Rolle als Privatmann wohlfühlt. Sollte es zum Engagement beim VfB kommen, wäre er Anfang Oktober trotzdem in Berlin, da er da bereits als "Enkel-Sitter" verpflichtet sei.

Für Sebastian Schmidt ist der Wechsel eine Rückkehr zu "seiner" Sportart. "Der Basketball ist schon lange ein wichtiger Teil von mir und dass ich nun zu dieser Sportart an einem so traditionsreichen Standort wie Braunschweig zurückkehren werde, ist sehr reizvoll und spannend für mich", wird er in einer Pressemitteilung seines neuen Clubs zitiert. Schmidt war Team-Manager des Basketball-Zweitligisten Dragons Rhöndorf und später Geschäftsführer und Vereinsmanager der Dragons Rhöndorf sowie des Rhöndorfer TV 1912 in Personalunion.

Genau in dieser Rolle holte ihn der VfB Friedrichshafen vor zwei Jahren, wo er Vereinsmanager im Breitensportclub und Geschäftsführer der VfB-Volleyballprofis wurde. "Ich kann es kaum erwarten, meine Tätigkeit für die Löwen aufzunehmen", sagte Schmidt bei der Pressekonferenz am Montag in Braunschweig. Allerdings steht der 31-Jährige noch vier Wochen in den Diensten des VfB.

Der Umbruch 2015/16 in der Clubspitze der Profi-Volleyballer des VfB wird mit dem Weggang von Sebastian Schmidt nun noch einmal präsent. Bereits im März 2015 gab der damalige Geschäftsführer Jürgen Hauke seinen Rücktritt drei Monate später bekannt. Ende 2015 musste Manager Stefan Mau gehen, das Verhältnis zum VfB endete in einer juristischen Auseinandersetzung. Laut Handelsregister war Mau bis März 2017 "in Prokura", bekam sein Gehalt also weiterbezahlt, war als Geschäftsführer aber beurlaubt. Im März 2016 avisierte auch Trainer Stelian Moculescu seinen Rücktritt nach Saisonende. Damit war die jahrelange Führungs-Troika der VfB-Volleyballer binnen Monaten weg. (kck)