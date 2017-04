Friedrichshafen Interesse an geplanter Senioren-WG

Im neuen Allmand-Carré in Friedrichshafen plant die Bruderhaus-Diakonie als Pilotprojekt eine Wohngemeinschaft für Senioren, in der auch zwei Studenten oder Auszubildene leben werden. Zu einer Informationsveranstaltung über die Senioren-WG kamen zwölf Interessierte zwischen 60 und 90 Jahren.

Friedrichshafen – Allein zu wohnen ist nicht jedermanns Sache. Vor allem im Alter – wenn man gern Gesellschaft hätte, wenn man vielleicht jemanden braucht, der einem zwischendurch bei der Bewältigung des Alltags hilfreich unter die Arme greifen kann. Dass es hinreichend Interesse für die Seniorenwohngemeinschaft gibt, die als Pilotprojekt der Bruderhaus-Diakonie im neu gebauten Allmand-Carré geplant ist, zeigte sich beim ersten Infoabend im Gustav-Werner-Stift. Doch es zeigte sich auch, dass es noch viel Diskussionsbedarf unter den potenziellen Mietern gibt.

Insgesamt zwölf interessierte Männer und Frauen im Alter zwischen etwa 60 und 90 Jahren konnte Gemeinwesenarbeiterin Carolin Bucher begrüßen. Sie wird im Allmand-Carré als Quartiermanagerin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wie sieht es mit den Kosten aus? Mit welchen Nebenkosten, etwa für die Alltagsbegleiter, für studentische Unterstützungsleistungen, für Servicepauschalen, ist zu rechnen? Ist der Hausnotruf inklusive? Darf auch ein Ehepaar gemeinsam einziehen? Und wie soll das überhaupt funktionieren, wenn acht fremde Leute zusammenwohnen? Die Interessierten hatten viele Fragen, es wurden auch Sorgen deutlich. Alle Fragen zu den finanziellen und allgemeinen Rahmenbedingungen konnte Carolin Bucher beantworten. Aber nicht alles kann von außen vorgegeben oder geklärt werden – etwa wenn es um die Gestaltung des Tagesablaufs geht. Ob gemeinsam oder lieber allein gefrühstückt wird, wer kocht und wie der mittägliche Speiseplan aussieht, ob einem Geburtstagskind von den Mitbewohnern ein Ständchen gesungen wird – solche und ähnliche Fragen sind innerhalb der Wohngemeinschaft zu klären, sagte die Quartiersmanagerin.

Falls es unter den Bewohnern aber mal ernsthaft Krach geben sollte, stehe sie als "Streitschlichterin" zur Verfügung, wie Carolin Bucher auf Nachfrage betonte.

Die Seniorenwohngemeinschaft im Allmand-Carré ist auf zehn Bewohner ausgerichtet. Gedacht ist an acht ältere Menschen mit Unterstützungsbedarf, die gern in Gemeinschaft leben möchten und leichte Unterstützung oder Pflegeleistungen im Alltag benötigen – und an zwei Studenten oder Auszubildende. Nach dem Prinzip "Wohnen für Hilfe" sollen die jungen Leute die Senioren im Alltag unterstützen und somit gleichzeitig ihre eigenen Mietkosten senken können. Das gemeinschaftliche Wohnangebot umfasst zehn Appartements, ein gemeinsames Wohn-Esszimmer und eine Küche und ist angegliedert an einen großen Veranstaltungsraum mit Kochbereich. Die Appartements verfügen über eigene Bäder, zudem gibt es ein Gäste-WC und ein Gästezimmer. Bezogen werden soll die Wohngemeinschaft ab 1. Juni 2017.

Informationen bei Carolin Bucher, Telefon 0 75 41/9 22 60, E-Mail carolin.bucher@bruderhausdiakonie.de