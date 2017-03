Friedrichshafen/Langenargen Integrationsministerkonferenz tagt im Graf-Zeppelin-Haus

Die für Integration zuständigen Minister aller deutschen Bundesländer treffen sich diesen Donnerstag und Freitag im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Natur, Wirtschaft und Geschichte sprechen laut Sozialministerium für die Stadt als Austragungsort. Mit Einschränkungen durch Sicherheitsmaßnahmen müssen die Häfler nicht rechnen.

Je ein Landesminister oder Senator aus jedem deutschen Bundesland, die Präsidentin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), dazu zwei Staatssekretäre des Bundes: Es ist ein für Häfler Verhältnisse außergewöhnliches Aufgebot an Spitzenpolitikern, die sich diesen Donnerstag und Freitag im Graf-Zeppelin-Haus treffen werden. Dort tagt die Integrationsministerkonferenz unter Leitung des baden-württembergischen Sozialministers Manne Lucha. Die Blicke des politischen Deutschlands richten sich in diesen zwei Tagen deswegen auch auf Friedrichshafen.

Im GZH werden brandaktuelle Fragen behandelt: "Sicherlich wird das Thema Türkei auch eine Rolle spielen", so Markus Jox, der Pressesprecher von Luchas Sozialministerium. Daneben geht es um ein Einwanderungsgesetz und die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen. Bei den teils brisanten Themen verwundert es nicht, dass überregionale Medien aus Friedrichshafen berichten werden, unter anderem hat sich nach Ministeriumsangaben ein Team der ARD angekündigt.

Dass die Konferenz in Friedrichshafen stattfindet, hat mehrere Gründe. Baden-Württemberg hat dieses Jahr den Vorsitz der Tagung und legt den Austragungsort fest. Die Wahl Friedrichshafens hat nichts mit der Nähe zu Luchas Wohnort Ravensburg zu tun. Viel mehr wolle er "unser Land bei der Konferenz gut repräsentieren", erklärt Jox. Und Friedrichshafen biete eben "herrliche Natur" und die "wunderschöne Aussicht am Bodensee" mit "internationalen Flair im Drei-Länder-Eck".

Mit der Rolle als "florierendes wirtschaftliches Zentrum" schlägt Jox die Brücke zu inhaltlichen Auswahlgründen, denn der Wirtschaft komme bei der Integration eine sehr wichtige Rolle zu. Und "auch das Thema Armutsmigration spiegelt sich in der Geschichte Friedrichshafens wider", so Jox mit Verweis auf die Schwabenkinder. Häfler Luft werden die Minister am Donnerstag Abend bei einem kurzen Spaziergang über die Uferstraße schnappen, dann verlässt die Konferenz Friedrichshafen Richtung Langenargen. Im Schloss Montfort unterhalten sich die Minister bei einem "Kamingespräch" ganz unter sich, ohne ihre Referenten. Am Freitag wird wieder im GZH getagt. Wie die Politiker dort verköstigt werden, will Anja Schreibmüller von Zehrer Gastronomie nicht verraten. Nur so viel: "Es gibt regionale Köstlichkeiten, vor allem als Fingerfood." Landrat Lothar Wölfle und Bürgermeister Andreas Köster werden die Gäste aus Berlin, Bremen, Schwerin und Co. begrüßen.

Die meisten Häfler werden von der Konferenz wenig mitbekommen, die sichtbaren Sicherheitsmaßnahmen sind begrenzt. Susanne Keeves vom GZH bestätigt, dass die Tiefgarage normal nutzbar bleibt. Polizeisprecher Fritz Bezikofer sagt: "Wir werden den Tagungsraum untersuchen, auch mit Hunden auf Sprengstoff". Mit Straßensperrungen oder ähnlichem sei nicht zu rechnen, "der Rahmen ist überschaubar". 56 Personen tagen im GZH, Demonstrationen sind nicht angemeldet.



Die Konferenz

Die Integrationsministerkonferenz (IntMK) findet seit 2007 statt. Einmal jährlich treffen sich alle Landesminister und Senatoren, die für Integration zuständig sind. Bei der Konferenz tauschen die Länder ihre Erfahrungen aus, koordinieren Maßnahmen untereinander und mit dem Bund. Die Konferenz kann länderübergreifende Beschlüsse treffen. Der Vorsitz wechselt jährlich in alphabetischer Reihenfolge.