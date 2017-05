Friedrichshafen Integration von Geflüchteten als Mammut-Aufgabe

Ein umfangreicher Statusbericht kommt am Mittwoch im Kultur- und Sozialausschuss auf den Tisch. Ergebnis: Nicht alle Flüchtlingskinder haben Kita-Platz. Aktuell steigt die Zahl der Familiennachzüge.

Friedrichshafen – Wie steht es um die Integration der Geflüchteten in Friedrichshafen? Zu diesem Thema bekommt der Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderats am nächsten Mittwoch einen umfangreichen Statusbericht auf den Tisch. In den Ratsvorlagen, die im Internet abrufbar sind, liefert die Stadtverwaltung konkretes Zahlenmaterial und eine umfassende Einschätzung mit klar formulierten Zielen in den einzelnen Handlungsfeldern. Hintergrund ist die Neuorganisation der Flüchtlingsarbeit vor etwa einem Jahr, als im Dezernat von Bürgermeister Andreas Köster eine neue Stabsstelle eingerichtet wurde, die als zentrale Anlaufstelle im Rathaus für das Thema Integration zuständig ist. Neben der Integrationsbeauftragten Natascha Garvin und dem Flüchtlingsbeauftragten Ramin Moin ist die Stabsstelle derzeit mit drei Fachkräften ausgestattet; eine vierte Stelle sei ausgeschrieben.

Dezentrale Unterbringung gelungen

Wohnen: Nach Darstellung der Verwaltung habe sich die Lage bei der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern entspannt, auch wenn dies mit "besonderen Herausforderungen" verbunden sei, die aus mangelndem Wissen der Flüchtlinge über deutsche Wohnstandards – von Mülltrennung bis zum Umgang mit Strom – resultieren. Hier sei eine personalintensive Betreuung der Familien nötig. Mit der Sozialbetreuung sind bis dato zwei Sozialarbeiter des DRK-Kreisverbands beauftragt. Nach Ansicht der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe sei diese Begleitung "nur unzureichend". Hier will die Stadt demnächst Integrationsmanager einsetzen, für die es künftig Landesmittel gibt, sodass die Stadt hier Personalkosten sparen kann. Von Juli 2013 bis Ende Februar 2017 wurden 542 Geflüchtete für die Anschlussunterbringung (AU) Friedrichshafen zugewiesen. Für diese Menschen hat die Stadt 115 Wohnungen angemietet – die meisten davon bei der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die im Oktober 2014 vom Gemeinderat beauftragt wurde, frei werdende Wohnungen für AU zur Verfügung zu stellen. Ziel sei es, geeignete Personen und Familien in eigene Mietverhältnisse zu bringen. In zwei Gemeinschaftsunterkünften werden zudem alleinstehende Männer untergebracht. Aktuell steige die Zahl der Familiennachzüge, weshalb weitere Wohnungen gebraucht werden. Allerdings habe Friedrichshafen bereits im März das Jahressoll in der AU erreicht, weil die Stadt in den beiden Vorjahren die Aufnahmequote übererfüllt hat.

Nach Darstellung der Verwaltung habe sich die Lage bei der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern entspannt, auch wenn dies mit "besonderen Herausforderungen" verbunden sei, die aus mangelndem Wissen der Flüchtlinge über deutsche Wohnstandards – von Mülltrennung bis zum Umgang mit Strom – resultieren. Hier sei eine personalintensive Betreuung der Familien nötig. Mit der Sozialbetreuung sind bis dato zwei Sozialarbeiter des DRK-Kreisverbands beauftragt. Nach Ansicht der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe sei diese Begleitung "nur unzureichend". Hier will die Stadt demnächst Integrationsmanager einsetzen, für die es künftig Landesmittel gibt, sodass die Stadt hier Personalkosten sparen kann. Von Juli 2013 bis Ende Februar 2017 wurden 542 Geflüchtete für die Anschlussunterbringung (AU) Friedrichshafen zugewiesen. Für diese Menschen hat die Stadt 115 Wohnungen angemietet – die meisten davon bei der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die im Oktober 2014 vom Gemeinderat beauftragt wurde, frei werdende Wohnungen für AU zur Verfügung zu stellen. Ziel sei es, geeignete Personen und Familien in eigene Mietverhältnisse zu bringen. In zwei Gemeinschaftsunterkünften werden zudem alleinstehende Männer untergebracht. Aktuell steige die Zahl der Familiennachzüge, weshalb weitere Wohnungen gebraucht werden. Allerdings habe Friedrichshafen bereits im März das Jahressoll in der AU erreicht, weil die Stadt in den beiden Vorjahren die Aufnahmequote übererfüllt hat. Kindertagesstätten: Mit dem im März 2015 vom Gemeinderat beschlossenen "Konzept zur humanitären Betreuung und Integration von Flüchtlingen in Friedrichshafen" wurde unter anderem als Ziel festgelegt, dass alle 152 Flüchtlingskinder eine Kindertagesstätte besuchen. Für ein Drittel dieser Kinder ist derzeit allerdings kein passender Platz da. "Insgesamt ist die Versorgungssituation sicherlich angespannt", schätzt die Verwaltung ein, was mehrere Gründe hat, die auch nicht immer von der Stadtverwaltung beeinflusst werden können.

Mit dem im März 2015 vom Gemeinderat beschlossenen "Konzept zur humanitären Betreuung und Integration von Flüchtlingen in Friedrichshafen" wurde unter anderem als Ziel festgelegt, dass alle 152 Flüchtlingskinder eine Kindertagesstätte besuchen. Für ein Drittel dieser Kinder ist derzeit allerdings kein passender Platz da. "Insgesamt ist die Versorgungssituation sicherlich angespannt", schätzt die Verwaltung ein, was mehrere Gründe hat, die auch nicht immer von der Stadtverwaltung beeinflusst werden können. Schule: Mit den Vorbereitungsklassen (VKL) und einer Integrationsgruppe für erste Lernschritte an der Ludwig-Dürr-Schule ist die Stadt gut aufgestellt. In acht VKL-Klassen gehen derzeit 158 Kinder, davon 100 Flüchtlingskinder. Im vergangenen Schuljahr wechselten 31 Kinder aus der VKL- in eine Regelklasse, im laufenden Schuljahr bislang bereits 81. Um die Integration darüber hinaus zu fördern, gibt es Angebote der Caritas für die Sprachförderung und Elternbeteiligung. Schwieriger ist die Lage für Jugendliche, die ab 15 Jahren zumeist ins berufliche Schulsystem wechseln müssen. Ein großes Problem sei obendrein die von der Landespolitik vorgegebene Altersgrenze von 20 Jahren in den Vorbereitungsklassen der Berufsschulen, sodass viele der derzeit 341 Personen in diesen Klassen eigentlich gut aufgehoben wären, um die Ausbildungsreife zu erreichen, viele aber vorzeitig aus dem System fallen und dann in die Zuständigkeit des Jobcenters wechseln.

Mit den Vorbereitungsklassen (VKL) und einer Integrationsgruppe für erste Lernschritte an der Ludwig-Dürr-Schule ist die Stadt gut aufgestellt. In acht VKL-Klassen gehen derzeit 158 Kinder, davon 100 Flüchtlingskinder. Im vergangenen Schuljahr wechselten 31 Kinder aus der VKL- in eine Regelklasse, im laufenden Schuljahr bislang bereits 81. Um die Integration darüber hinaus zu fördern, gibt es Angebote der Caritas für die Sprachförderung und Elternbeteiligung. Schwieriger ist die Lage für Jugendliche, die ab 15 Jahren zumeist ins berufliche Schulsystem wechseln müssen. Ein großes Problem sei obendrein die von der Landespolitik vorgegebene Altersgrenze von 20 Jahren in den Vorbereitungsklassen der Berufsschulen, sodass viele der derzeit 341 Personen in diesen Klassen eigentlich gut aufgehoben wären, um die Ausbildungsreife zu erreichen, viele aber vorzeitig aus dem System fallen und dann in die Zuständigkeit des Jobcenters wechseln. Sprachförderung: Für erwachsene Flüchtlinge gebe es ein großes Angebot an Sprachförder- und Integrationskursen mehrerer Bildungsträger, steht in der Vorlage. Offensichtlich ist die Abbrecher-Quote aber hoch, denn als Ziel ist formuliert, durch eine sozialpädagogische Begleitung der Teilnehmer diese Quote auf maximal 20 Prozent zu begrenzen.

Wenige Flüchtlinge haben Arbeit

Arbeitsmarktintegration: Dafür sind zuerst die Jobcenter und die Agentur für Arbeit zuständig. Stand März dieses Jahres waren 1390 Flüchtlinge im Bodenseekreis als arbeitssuchend gemeldet. In Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt wurden von Januar 2016 bis Mitte Januar 2017 lediglich 16 Geflüchtete vermittelt, circa 180 Geflüchtete wurden in Ausbildung, Praktika oder in die Einstiegsqualifizierung gebracht. Rund 850 wurden in diesem Zeitraum in unterschiedlichste Qualifizierungsmaßnahmen vermittelt – zwei Drittel davon in Sprachkurse. "Da die formalen Qualifikationen der Flüchtlinge insgesamt auf einem niedrigeren Niveau liegen als zu Anfang angenommen, sind Anstrengungen zur Qualifizierung nötig", schätzt die Friedrichshafener Stadtverwaltung ein. So wurde vor Kurzem eine Vereinbarung mit der ZF getroffen, bis zum Sommer bis zu 20 Flüchtlinge in Praktika zu bringen.

Dafür sind zuerst die Jobcenter und die Agentur für Arbeit zuständig. Stand März dieses Jahres waren 1390 Flüchtlinge im Bodenseekreis als arbeitssuchend gemeldet. In Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt wurden von Januar 2016 bis Mitte Januar 2017 lediglich 16 Geflüchtete vermittelt, circa 180 Geflüchtete wurden in Ausbildung, Praktika oder in die Einstiegsqualifizierung gebracht. Rund 850 wurden in diesem Zeitraum in unterschiedlichste Qualifizierungsmaßnahmen vermittelt – zwei Drittel davon in Sprachkurse. "Da die formalen Qualifikationen der Flüchtlinge insgesamt auf einem niedrigeren Niveau liegen als zu Anfang angenommen, sind Anstrengungen zur Qualifizierung nötig", schätzt die Friedrichshafener Stadtverwaltung ein. So wurde vor Kurzem eine Vereinbarung mit der ZF getroffen, bis zum Sommer bis zu 20 Flüchtlinge in Praktika zu bringen. Bürgerschaftliches Engagement: Sehr viele Ehrenamtliche engagieren sich in der Flüchtlingshilfe und Integrationsarbeit. Bis Ende Dezember 2016 koordinierte die im Amt für Soziales angesiedelte Netzwerkstelle diese Aktivitäten. Die Bildungsreihen zum Themenfeld „Asylrecht und die Begleitung von geflüchteten Menschen“ zählten laut Verwaltung insgesamt 300 haupt- und ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagierte Besucher. Ebenfalls sehr erfolgreich waren die kommunalen Flüchtlingsdialoge im Herbst 2016 und Veranstaltungen mit dem „Learning Network“ der Zeppelin-Universität. Außerdem förderte die Netzwerkstelle Mikroprojekte zur Integration und Sicherung des sozialen Friedens wie die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten (Nähtreff, gemeinsame Ausflüge, Familiennachmittage, gemeinsames Fastenbrechen an Ramadan), Projekte zur interkulturellen Bildung und Coaching/Supervision für Ehrenamtliche. Auch mehrere Migrantenorganisationen engagieren sich in der Flüchtlingshilfe. Vereine leisten wertvolle Integrationsarbeit. "Von den derzeit etwa 260 geflüchteten Kindern und Jugendlichen in Friedrichshafen soll bis Ende des Jahres 2017 die Hälfte in Vereine gebracht werden", so das Ziel der Stadtverwaltung.

Wie viele Flüchtlinge?

Den Ratsunterlagen liegt eine Statistik des Ausländeramts bei, wie viele Geflüchtete in Friedrichshafen Stand 2. März und mit welchem Status gemeldet sind.