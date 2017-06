Friedrichshafen "Innovation B" diskutiert neue Partnerschaften

Die Plattform setzt auf die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung: Autonomes Auto kann aus Sicht der Experten niemand allein bauen.

Friedrichshafen – Platzregen in ein paar Kilometern? Stau auf der Bundesstraße? Aquaplaning in der Kurve? Ein intelligentes Auto weiß das heute schon und warnt seine Insassen vor. Es analysiert, ob sein Fahrer eher sicherheitsorientiert, sportlich oder energieeffizient unterwegs ist – und gibt Tipps. Es könnte sogar schon mehr: auf zehn Zentimeter genau vor einer Ampel halten, ohne dass jemand auf die Bremse steigen muss. Sollten die Asphaltplatten der Autobahn sich wegen Hitze verformen und gefährliche Dellen und Wellen bilden, kann das erste Auto das melden und alle Weiteren werden informiert.

"Ohne starke Partnerschaften lässt sich das autonome Fahren nicht entwickeln", sagt Ralf Schoenen, Leiter der Software-Entwicklung, der Firma Bertrandt. Zu vielfältig sind die Anforderungen: Sicherheit für den Fahrer und seine Umwelt, Vorsorge gegen Angriffe von außen, Vernetzung mit einem größeren System oder mit anderen Verkehrsteilnehmern. Das Fahrzeug muss gebaut, die verwendeten Algorithmen entwickelt und optimiert, die Sicherheitsanforderungen an die der Länder angepasst werden. Mit verschiedenen Partnern aus Industrie und Forschung arbeitet Schoenen an Komponenten für das selbstfahrende Auto. "Wir sind vielleicht gerade auf Level zwei, Level fünf ist erreicht, wenn der Fahrer die Verantwortung wirklich an das Fahrzeug abgibt", sagt er.

Die Plattform "Innovation B" hat die Referenten von Bertrandt eingeladen, um über "Neue Wege für erfolgreiche Partnerschaften bei High-Tech-Systemen" zu referieren. Als Beispiel dient die Kooperation bei prädikativen und vernetzten Fahrerassistenzsystemen. "Innovation B" ist eine gemeinsame Initiative von Firmen, Hochschulen und Behörden der Region, die Impulse zur positiven Entwicklung der Bodenseeregion geben soll.

Bertrandt entwickelt Technologien für die Automobil-, Luftfahrt- und Elektroindustrie, für Anlagenbau und Medizintechnik. Sie bewegt sich damit in hochkomplexen High-Tech-Umfeldern, in denen die Kunden maßgeschneiderte Lösungen suchen. Dem trägt der Konzern auf mehreren Ebenen Rechnung: Zwar bleibt der Hauptsitz in Ehningen bei Stuttgart, die Mitarbeiter arbeiten aber in der Nähe oder sogar auf dem Gelände der Kunden. "Wir gehen dahin, wo der Kunde uns braucht", sagt Erdinc Yesilkaya, Standortleiter für die Region Bodensee. Die Firma hat projektübergreifende Fachbereiche eingerichtet, um das Know-how für alle verfügbar zu halten.

Auch die Beziehungen zum Kunden ändern sich: für technische Innovationen müssen Kunde und Dienstleister von Anfang an zusammenarbeiten, einfach einen Auftrag zu vergeben reicht nicht mehr. "Wir sorgen nicht für eine fertige Lösung, sondern Sie definieren die zukünftigen Lösungen und wir begleiten Sie dahin," sagt Yesilkaya. Das kann auf verschiedene Weise geschehen: Bertrandt kann seine Entwickler und Ingenieure an einen Auftraggeber ausleihen, es kann Werksverträge geben. "Unser Ziel ist ein modulares Betreibermodell, das bedeutet eine langfristige Partnerschaft", sagt Yesilkaya. Kenntnisse, Risiken und wirtschaftlicher Erfolg werden geteilt, dafür bekommt der Kunde von Personalsuche über Leistungsdefinition bis zur Projektleitung alles aus einer Hand.

Nach dem Vortrag von "Innovation B" konnten sich die Zuhörer noch ein Auto ansehen, das mit diversen Bertrandt-Komponenten ausgestattet ist: ein Kofferraum voll Technik, zu steuern über Tablet oder Handy.