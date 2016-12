Friedrichshafen In der Werft der Bodensee-Schiffsbetriebe geht es rund

Das Motorschiff „Stuttgart“ ist fit für die neue Saison. „Graf Zeppelin“ wird derzeit in der Werft in Friedrichshafen überholt.

Das Motorschiff (MS) „Stuttgart“ der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) erstrahlt in neuem Glanz: Nach insgesamt zweieinhalb Monaten in der Werft in Friedrichshafen ist das Schiff eingewassert worden. Während der Landrevision lackierten die Mitarbeiter das komplette Schiff neu und sanierten das Holzdeck großflächig. Die Schiffsmotoren wurden mit Rußpartikelfiltern nachgerüstet. „Außerdem wurde an Land die Schale des Schiffsrumpfs von der Schiffsuntersuchungskommission gemessen“, sagt Christoph Witte, Geschäftsbereichsleiter Schiffs- und Hafentechnik. „Dabei geht es darum, ob eine ausreichende Restdicke der Stahlplatten vorhanden ist. Hierzu gab es keinerlei Beanstandungen.“

Ruhe kehrt in der Werft nicht ein: Nun wurde das Motorschiff „Graf Zeppelin“ an Land geholt. „Das Schiff wird mit Hauptmaschinen und Hilfsdiesel komplett neu motorisiert, insgesamt werden vier Dieselaggregate verbaut“, so Witte. „Rußpartikelfilter gehören selbstverständlich zur Anlage dazu.“

In der Werft werden zunächst die sogenannten Seekästen eingeschweißt, aus denen das Wasser zur Kühlung der Maschinenanlage gezogen wird. Dann wird das Fundament vorbereitet, das die Hauptmaschine, das Getriebe und die Kupplung aufnehmen wird. Außerdem werden in den kommenden fünf Wochen die für die Landrevision erforderlichen Untersuchungen ausgeführt und der Rumpf des Schiffes wird komplett neu lackiert.

Die Schiffe

Das MS „Stuttgart“ ist Baujahr 1960. Es wurde in der Bodanwerft in Kressbronn gebaut und ersetzte offiziell die beiden Dampfschiffe „Lindau“ und „Bavaria“. Das Dreideck-Schiff fasst bis zu 1000 Personen und ist während der Saison im Überlinger See und Obersee unterwegs. Seit 1989 gehört das MS „Graf Zeppelin“ zur Flotte der Bodensee-Schiffsbetriebe. Mit seinen 500 Sitzplätzen im Innern des Schiffs ist es für Veranstaltungen gut geeignet.