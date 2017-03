Friedrichshafen In Multivisions-Show die Dolomiten und Südtirol aus seltenen Blickwinkeln erleben

Die Fotografin und Filmemacherin Ulla Lohmann gestaltet am 10. März im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus einen Vortragabend. Der SÜDKURIER verlost in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter 5 Mal zwei Freikarten.

Die von BBC, Geo und National Geographic ausgezeichnete Fotografin und Filmemacherin Ulla Lohmann gastiert mit ihrer Multivisions-Show" Abenteuer Dolomiten und Südtirol" am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr im GZH. Dies geht aus einer Mitteilung des Veranstalters Terra Nova hervor.

Das Weltnaturerbe Dolomiten ist beliebtes Urlaubsziel und gilt als eines der letzten Wildnisgebiete Europas. Ulla Lohmann und Sebastian Hofmann haben sich aufgemacht, diese Region jenseits beschilderter Pfade zu entdecken: mit dem Mountainbike, zu Fuß, kletternd und mit Tourenski. Lohmann und Hofmann scheuten laut Mitteilung keine Herausforderung: kalte Nächte im Biwak, die Querung von Hochgebirgsgletschern, das Klettern über Abgrund an alten rostigen Haken. Auf 200 Kilometern habe die gewählte Route vom Gardasee zur Marmolata, höchster Berg der Dolomiten, geführt. In acht Etappen sei die dortige Bergwelt während der vier Jahreszeiten durchquert worden.

Es gehe Lohmann und Hofmann auch um kleine Naturwunder: Alle 400 Höhenmeter nahmen sie sich je einen Quadratmeter aus einem anderen Lebensraum vor: etwa Wiese, Wald, Fels und Schnee, um die Schönheit der Landschaft im Detail zu entdecken.

Der SÜDKURIER verlost in Zusammenarbeit mit Terra Nova fünf mal zwei Freikarten. Details hierzu stehen im Informationskasten.

Kartenverlosung

Sie wollen zwei Tickets für "Abenteuer Dolomiten und Südtirol" am 10. März, 19.30 Uhr, im GZH gewinnen? Einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 15 wählen (ein Anruf im Festnetz der DTAG kostet 50 Cent, Mobilfunk abweichend) und die Lösung "Lohmann" nennen. Vor- und Nachname, Wohnanschrift sowie Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden ausgelost. Teilnahmeschluss ist am 6. März, 10 Uhr. Die Gewinner werden am 7. März veröffentlicht. Die Freikarten liegen an der Abendkasse bereit.