Friedrichshafen-Kluftern In Kluftern übt die Jugendfeuerwehr pneumatisch

Ein Projektteam der Jugendfeuerwehr hat 600 Stunden Zeit in Bau einer Hauswand gesteckt, die mit etlichen technischen Tricks arbeitet und den Jugendlichen eine tolle Übungsgrundlage bietet.

Friedrichshafen-Kluftern – Um Kinder und Jugendliche für den freiwilligen Dienst in der Jugendfeuerwehr zu begeistern, hat die Jugendfeuerwehr Kluftern eine Wasserwand aufgebaut, die mit sogenannten pneumatischen Aktoren funktioniert. Die Wand stellt ein brennendes Haus mit Fenstern und Türen dar, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung Friedrichshafen hervorgeht. Auf Knopfdruck öffnet sich ein Fenster, hinter dem Flammen lodern. Je nachdem, wie gut der Jugendliche mit einem Feuerwehrschlauch trifft, werden über pneumatische Aktoren weitere Ereignisse ausgelöst. Dahinter steckt einiges an Technik und Innovation: Das Wasser wird in Behälter umgeleitet. Je nach Füllstand wird ein pneumatischer Schalter betätigt, der das nächste Ereignis auslöst. So können bis zu acht Ereignisse eintreten. Am Ende wird über einen weiteren Knopfdruck alles in die Ausgangstellung gebracht. 35 pneumatische Bauteile stecken hinter den Kulissen und unzählige Meter Industrieschläuche.

Die Idee zu dem Projekt entstand, als die Familie Rhein in Lipbach ihren ehemaligen Maschinenpark veräußerte. Dort blieben einige pneumatische Bauteile übrig, die Norbert Braun für die Jugendfeuerwehr bekommen konnte. Damit war die Idee geboren. Zum Projektteam gehörten acht Jugendliche, die sich in vier Gruppen aufteilten. Im ersten Schritt mussten sich die Jugendlichen überlegen, wie die Wand gestaltet werden sollte.

Rund 600 Stunden investierten sie dann in den Bau der Wand, und zwar ehrenamtlich an zahlreichen Abenden und Wochenenden. Dabei arbeiteten die vier Teams Hand in Hand, wie es auch später bei einem Feuerwehreinsatz notwendig ist. Jede Entscheidung, die in einem der vier Teams getroffen wurde, hatte eine unmittelbare Auswirkung auf die Arbeit der anderen Teams. Diese Herausforderung hat die Gruppe beeindruckend gemeistert. Unterstützt wurden die Jugendlichen von vielen Feuerwehrkameraden, Freunden und zahlreichen Firmen. Der Dank gilt auch der Familie Rhein, Fabian Müller, Mirko Schrade (FFW Tübingen), Alessandro Sarricchio, Louis Laurösch, Manfred Laib und Dennis Pongratz.