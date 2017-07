Immenstaad Immenstaader Hungermarsch bringt rund 9000 Euro für den guten Zweck

Perfektes Wanderwetter, zufriedene Teilnehmer, eine ansehnliche Spendensumme von rund 9000 Euro – der fünfte Immenstaader Hungermarsch ist ein großer Erfolg. Karin und Karl Jäger, die wie immer den Lauf organisiert und vorab intensiv um Spenden für die gute Sache geworben haben, ziehen zufrieden Bilanz: "Es war sehr schön und die Stimmung gut."

Am Freitag fungiert die Bachstraße als Fußgänger- oder besser als Läuferzone. Die Bahn führt bergab von der Hauptstraße bis zur Platane beim Seehof und auf der gleichen Strecke wieder bergauf: insgesamt etwa 400 Meter. Elf Mannschaften sind bei den unter Zwölfjährigen am Start, acht bei den Älteren. Sie kommen von verschiedenen Abteilungen des TuS, weiteren Sportgruppen und von der Schule. Auch eine Familie stellt eines der jeweils vierköpfigen Teams. Angefeuert von Zuschauern und Mannschaftskollegen, geben die Läufer ihr Bestes, um in der vorgegebenen Zeit möglichst viele Runden zu schaffen. Aber eigentlich ist dabei sein alles. Denn es geht vor allem um den guten Zweck, für den das Startgeld verwendet wird.

Etwa 100 Teilnehmer brechen am Samstagvormittag nach einem ökumenischen Gottesdienst von der Kirche St. Jodokus zu einer Wanderung auf, die ins Immenstaader Hinterland und zurückführt. Unter zwei Strecken, die eine fünf Kilometer, die andere neun Kilometer lang, können die Teilnehmer wählen. "Das Wetter war perfekt, nicht zu heiß und nicht zu kalt und es ist trocken geblieben", freut sich Karin Jäger, "alle kamen vergnügt zurück." Unter den Teilnehmern seien während der Wanderung auch schöne Begegnungen und Gespräche entstanden. Hungrig bleiben muss auch niemand beim Hungermarsch: Bei der Grillhütte wartet Karin Lembeck mit von der Bäckerei Heger gespendeten Brezeln und die Wanderer auf der längeren Strecke können sich zwischen Reute und Kippenhausen außerdem mit einer vom Hotel Heinzler gespendeten Suppe stärken.

Am Ziel erwartet die katholische Frauengemeinschaft die Teilnehmer mit Kaffee und einer großen Auswahl an Kuchen, die von vielen privaten Spendern gebacken worden sind. "Die Leute haben heute zusätzlich zu ihrem Startgeld auch noch sehr großzügig gespendet", berichtet Karin Jäger. Zusammen mit den Spenden, die von Privatleuten und Firmen im Vorfeld eingingen, seien rund 9000 Euro zusammengekommen. Das Geld wird zu gleichen Teilen einem Projekt für an Epilepsie erkrankte Kinder der Diakonie Kork bei Kehl zukommen, einem Heim für Kinder in Naipur/Indien und dem Straßenkinderprojekt Arco Iris in La Paz/Bolivien.