Friedrichshafen Im Tanz auf der Suche nach den Bausteinen des Lebens

Das Aterballetto hat mit mitreißenden Choreografien im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus begeistert.

Was macht Leben aus? Die Suche nach den wesentlichen Bausteinen, nach Freundschaft, nach Liebe, nach Intimität. Auch die individuelle Interpretation eigener Geschlechtlichkeit und stets präsenten Körperlichseins. Nicht zuletzt die immerwährende Zerrissenheit im magnetisierenden Spannungsfeld zwischen Himmel und Erde.

Aterballetto im Graf-Zeppelin-Haus. Drei Choreografien, die viele Parallelen aufweisen, und doch nicht unterschiedlicher sein könnten. Tanzkunst, wie man sie nicht alle Tage sieht. Kein entspannender Ballettabend zum genüsslichen Zurücklehnen, aber ein aufwühlendes Erlebnis, das den Beteiligten alles abfordert, sowohl in künstlerischer als auch emotionaler Hinsicht und vor allem in der Differenziertheit des tänzerischen Ausdrucks. Auch die Zuschauer werden beim Griff ins volle Menschenleben mithineingenommen, dürfen sich wie die Tänzerinnen und Tänzer auf unbekannte Gefühlsebenen und auf Sphären unterschiedlicher Welten einlassen – und können sich wie die Künstler selbst in ihrer Aufmerksamkeit nicht eine Sekunde der Atempause gönnen.

Bauklötze fallen vom Himmel. Lassen sie sich neu anordnen oder im Spiel der Mächte verschieben? Liegt es in der Hand des Einzelnen, zu verbinden oder Spuren zu hinterlassen? Was den einen leicht fällt, ist den anderen unmöglich. Und wie kann in diesem Chaos ein Beziehungsgeflecht geknüpft und in Stand gehalten werden? Fragen, die auf Antworten warten. Die Doppeldeutigkeit des italienischen Wortes "Lego" nimmt Giuseppe Spota in seine gleichnamige choreografische Konzeption mit auf, lässt Körper sich krümmen und ineinander wringen.

Archaische Klänge, unheilvolle Geräusche und Zerstörung liegen über der nächtlichen Großstadt, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Wieder stürzen Bauklötze vom Himmel. Situationen ändern sich. Vielleicht kann die Stadt neu und besser gebaut werden. Aber die Fragilität der Strukturen bleibt.

Nackt. Ästhetisch. Körper im Sinnenrausch und im erotischen Spiel der Lust. Nicht auf der Bühne, sondern in der Videoprojektion. Auf der Bühne acht Frauen im grazilen Tanz und im Bewusstsein, ihre unbekleideten Seelen dem Publikum fast unverhüllt preiszugeben. In "Nude Anime" präsentiert Valerio Longo aber auch Wehrhaftigkeit und Matriarchat im besten Sinne. Wesen, deren Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit nicht im Vordergrund steht, sondern deren Selbstbewusstheit und Stärke. In der Gruppe und als Einzelwesen. Die Essenz des Femininen erlaubt den Einblick ins weibliche Universum. Die sensible klavierdominante Musik unterstreicht die Ästhetik des Augenblicks, der es gebannt nachzuspüren gilt.

"Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es. Und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd." So beginnt der "Gesang der Geister über den Wassern". Doch nicht nur aus Goethes Gedicht zieht Choreograf Philipp Kratz in "L'eco dell aqua" seine Inspiration, sondern auch aus dem Abschuss einer Passagiermaschine über dem Kriegsgebiet der Ost-Ukraine. Es geht um Licht, es geht um Schatten. Um Winde, verwirrende Stimmen, geheimnisvolle Lichter und um die Vorahnung der Katastrophe, die wie ein Gespenst allgegenwärtig zu sein scheint.

Das Flimmern der auf den Menschen einströmenden Bilder und Eindrücke werden unerträglich. Wie ähnlich soll man seinem gedanklichen Spiegelbild werden? Macht es Sinn, danach zu streben? "Seele des Menschen. Wie gleichst du dem Wasser! Schicksal des Menschen. Wie gleichst du dem Wind." So endet der Gesang der Geister über den Wassern. Und so endet auch der mystische Tanz. Die Sehnsucht nach Symmetrie, nach Geborgenheit treibt die Protagonisten voran, lässt sie in fließenden Bewegungen zunächst einer linear geglaubten Logik folgen und ist doch nicht in der Lage, die Kraft der Erkenntnis eigener Vergänglichkeit, vielleicht auch der eigenen Zufälligkeit zu hemmen. Starker und lang anhaltender Beifall für einen inspirierenden und mitreißenden Abend.