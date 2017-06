Bei der Finissage der Ausstellung von Sara-Lena Maierhofer geht es um das Sozialverhalten von Menschen und Spinnen. Und um die Frage, warum Wissenschaftler auf Sexspielzeug angewiesen sein können.

Wenn Spinnen miteinander „sprechen“ wollen, verwenden sie ihr gewebtes Netz als Saiteninstrument: Sie zupfen dann an den gesponnenen Fäden und kommunizieren durch die entstehenden Schwingungen. Das ist eine der überraschenden Erkenntnisse aus dem Gespräch des australischen Biologen Alex Jordan mit der Künstlerin Sara-Lena Maierhofer im Kunstverein Friedrichshafen. Eine zweite: Wenn Naturwissenschaftler es den Spinnen gleichtun wollen, wenn sie also Kontakt mit einer Spinne aufnehmen, dann verwenden sie dazu Sexspielzeug. Ein Vibrator ist ideal, um am Spinnennetz Schwingungen der verschiedensten Stärke und Geschwindigkeit zu erzeugen. „Man kann auch elektrische Zahnbürsten verwenden, aber die lassen sich nur auf ‚schnell’ oder ‚langsam’ stellen“, sagt Jordan auf Englisch. Immerhin, auch dieser grobe Unterschied vermittelt Grundlegendes: Sendet eine Spinne einen langsamen Rhythmus aus, signalisiert sie der anderen, dass sie nicht zum Spaßen aufgelegt ist. Ein schneller Rhythmus gleicht dagegen einer Einladung. Und weil das Zupfen auch zum Balzritual von Spinnen gehört, ist eine indirekte Verbindung zum Sexspielzeug der Spinnenforscher dann schließlich doch gegeben.

Aber was macht Alex Jordan vom Konstanzer Max-Planck-Institut für Ornithologie bei der Finissage einer Kunstausstellung zum Gesprächspartner? Nun, Anna Lena Maierhofer verknüpft ihre Kunst oft mit den Erkenntnissen der Wissenschaft. Die Installationen in ihrer jetzt beendeten Ausstellung „Private parts“ nahmen das Sozialverhalten des Menschen unter die Lupe. Der sogenannte Distanzraum spielt dabei eine wichtige Rolle. Wenn Menschen etwa in einem Wartezimmer aufeinandertreffen, halten sie nach Möglichkeit Abstand zueinander, lassen einen Platz zum nächsten Sitznachbarn frei. Auch im Gespräch muss ein als angenehm empfundener Abstand zum anderen austariert werden. Wird er zu klein, rückt uns der andere „auf die Pelle“, wird er zu groß, liest man eine innere Distanz heraus, die zum Miteinander eines laufenden Gesprächs nicht passt. Andererseits gibt es Massenereignisse, vom Popfestival bis hin zum wütenden Mob, in dem die Einzelnen ihren Distanzraum gezielt abstreifen, um sich zum Kollektiv zu verbinden. Schon Elias Canetti hat diese Mechanismen in seinem 1960 erschienenen Hauptwerk „Masse und Macht“ untersucht.

Aber Maierhofer betrachtet den Menschen nicht allein für sich, sondern als eine Gattung unter anderen. Gibt es solche Distanzräume auch im Tierreich, will sie wissen, und beantwortet sich diese Frage teilweise selbst: Schwäne schwimmen in deutlichem Abstand zueinander, wogegen es Walrösser eher eng mögen. Vögel, die auf einer Stromleitung sitzen, ähneln wiederum dem Wartezimmerverhalten des Menschen.

Unter den Tierarten lässt sich der Informationsaustausch von Spinnen mit am besten erforschen. Sie sind fast blind, können allenfalls Helligkeitsunterschiede ausmachen – und unterm Strich beschränkt sich ihr Kommunikationsweg auf die Vibrationen, die sich einander durch das Netz zusenden. Das senkt die Komplexität der Untersuchung, denn die Reaktionen einer Spinne können auf diese eine Quelle zurückgeführt werden. Außerdem ist das Netz sichtbar und damit ein gut messbarer Kommunikationskanal. Spinnen, sagt Alex Jordan, sind auf das Netz als Informationsträger so sehr angewiesen, dass man es als externe Erweiterung ihres Nervensystems betrachten kann. „Alles, was sich außerhalb des Netzes befindet, existiert für die Spinne nicht.“ In Zentraleuropa gibt es ausschließlich Spinnenarten, die ihr Netz alleine bauen, jede für sich. Ein Sozialverhalten haben sie aber trotzdem: „Eine Spinne, die keine Artgenossen um sich herum hat, baut ein riesiges Netz. Wenn sie sich den Platz mit anderen teilen muss, werden die Netze kleiner“, sagt Jordan. Ein Beispiel für diese Raumaufteilung bieten im Sommer die brennenden Straßenlampen am Bodenseeufer, die von Spinnen regelrecht umlagert werden.

Spinnen sind in ihrem Distanzraum also anpassungsfähig. Das erinnert wiederum sehr an den Menschen. Mit generellen Aussagen ist Alex Jordan aber vorsichtig. Menschen lassen sich mit bestimmten anderen Menschen auf größere Nähe ein, mit anderen aber nicht. Und die Frage, wie eng oder weit gesteckt der als angenehm empfundene Distanzraum zu anderen ist, sei auch eine kulturelle Frage: In einem dicht besiedelten Land wie Japan dürfte er deutlich geringer ausfallen als in einem dünn besiedelten.

Alex Jordan hält nichts davon, das Verhalten von Tieren nach menschlichen Maßstäben zu interpretieren und zu bewerten. Mit Künstlern arbeitet er trotzdem zusammen. Nicht nur mit Sara-Lena Maierhofer, sondern auch mit Tomas Saraceno. Die Kunst des Argentiniers hat ja auch ihren ganz besonderen Reiz: denn anders als gewohnt, vermenschlicht Saraceno nicht die Spinne, sondern er macht es umgekehrt. Er baut in beachtlicher Höhe riesige Spinnennetze, die von Menschen bestiegen werden können. Wie Spinnen werden sie sich dabei trotzdem nicht fühlen. Welche Spinne hat schon Angst vor dem Abgrund, der unter ihr gähnt?