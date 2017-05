Friedrichshafen Im Kleiderladen des Roten Kreuzes in Friedrichshafen gibt es schöne Mode zu freundlichen Preisen

Menschen mit Berechtigungskarte kaufen günstiger in dem Laden am König-Wilhelm-Platz ein, aber auch ohne Berechtigungskarte finden Käufer diverse Schnäppchen.

Friedrichshafen – Wahrscheinlich ist die rosa Outdoorjacke einfach zu klein geworden. Vielleicht ist ihre Trägerin besonders schnell gewachsen, vielleicht war das Wetter immer gut, vielleicht hatte das Mädchen noch eine andere Lieblingsjacke – jedenfalls sieht die rosa Jacke mit einem grauen Innenfleece in Größe 146/152 aus wie neu. Sie ist in einem Altkleidercontainer des Roten Kreuzes gelandet, zum Schutz noch in eine Plastiktüte verpackt.

Die Jacke fällt Hannelore Drescher sofort auf. "Die ist doch hübsch und tadellos in Ordnung", sagt sie und legt sie ordentlich auf einen Stapel. Drescher sortiert beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Friedrichshafen die Kleiderspenden. Alles, was direkt gespendet oder in Containern gesammelt wird, landet auf ihrem Tisch. Mit ihren Kolleginnen rangiert sie aus, was nicht mehr brauchbar ist. "Wenn etwas Flecken hat oder kaputt ist, kann es nicht in den Laden gehen", sagt sie und hält eine fadenscheinige Stoffwindel hoch. Ihre Kollegin Dagmar Brandt zeigt auf einen Hemdkragen mit speckigem Rand. "Das kann man auch nicht mehr verkaufen." Aber das sei ja noch harmlos – auch ungewaschene Unterwäsche hätten sie schon aus den Säcken gezogen.

Die Frauen tragen Plastikhandschuhe bei der Arbeit. Den Ausschuss werfen sie in graue Müllsäcke, er geht per Spedition an eine Recycling-Firma. Aber auch solche Kleiderspenden kommen über diesen Umweg sozialen Zwecken zugute: "Mit dem Erlös können wir zum Beispiel Notfallnachsorge, Nachbarschaftshilfe oder Demenzberatung finanzieren, das gäbe es sonst nicht", sagt Andrea Sinclair, die die Kleiderläden im Kreis koordiniert. Knapp die Hälfte der Kleidungsstücke ist so gut in Schuss, dass sie weiterverkauft werden kann – eine Besonderheit: "Das ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir die Kleiderspenden hier bei uns im Kreis an bedürftige Menschen weitergeben", sagt Sinclair.

Mehrmals pro Woche fährt der DRK-Kleiderbus zum Kleiderladen am König-Wilhelm-Platz 1 im Zeppelindorf. Das Schaufenster präsentiert luftige Frühlingsmode in Weiß und Hellgrün, innen hängen Jacken, Hosen und Kleider in Damen-, Herren- oder Kinderabteilung nach Größen sortiert. "Der Kunde kann einkaufen wie in einem normalen Laden. Die Kleiderkammern von früher sind einfach nicht mehr zeitgemäß", sagt Sinclair. Die Herrenabteilung ist kleiner als die anderen: "Herrenbekleidung bekommen wir seltener. Die Männer tragen ihre Kleidung länger, dann ist sie oft sehr abgetragen", sagt Sinclair. Mehr Angebot als Nachfrage erzeugen hochhackige Damenschuhe – einige erwiesen sich wohl als nicht alltagstauglich. Es gibt auch Sonderangebote, heute sind es Damentops für 50 Cent pro Stück. "Das sind Sachen, die schon länger hängen. Wir sehen immer zu, dass wir aktuelle Ware haben", sagt Liane Dix, eine der drei Leiterinnen des Kleiderladens.

Über Regalen und Ständern hängen immer zwei Preisschilder: Eine Jeansjacke ist zum Beispiel mit drei Euro und mit 1,20 Euro ausgezeichnet. Den zweiten, niedrigeren Preis zahlen Kunden mit einer Berechtigungskarte, den höheren alle anderen Käufer. Rund zwei Drittel der Kunden haben eine Berechtigungskarte, die das Rote Kreuz ausstellt: Personen mit niedriger Rente oder geringem Einkommen, Familien mit vielen Kindern. "Wir schauen uns jeden Einzelfall an", sagt Sinclair. Zwischen sechs und zwölf Monaten bleibt die Karte gültig.

Über schöne Stücke wie die rosa Jacke freut Dix sich besonders. Sie probiert sie erst einmal an: "Die sieht lang aus für eine Kinderjacke", sagt sie. Aber in den Schultern ist sie für eine Damengröße zu eng. Die Jacke landet auf einem Bügel in der Kinderabteilung, in der es außer Kleidung auch noch Spielzeug und manchmal einen Kinderwagen gibt. Wenig später hat sich schon eine Interessentin gefunden: Eine Grundschülerin probiert das Stück an. "Die ist praktisch, für Schulausflüge und so", sagt die Mutter. Der Tochter gefällt vor allem die Farbe.

Kleiderspenden

Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Bodenseekreis sammelt Altkleider in 60 Containern, die er ein- bis zwei Mal in der Woche leert. Verwertbare Kleidungsstücke, Schuhe, Taschen, Bettwäsche und Handtücher werden günstig verkauft. Der Verband unterhält drei Kleiderläden in Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen und Friedrichshafen sowie eine Kleiderkammer in Tettnang. Jeder kann dort einkaufen, Kunden mit Berechtigungskarte bekommen 60 Prozent Ermäßigung. 23 300 Geschäftsvorgänge verzeichnet der Friedrichshafener Laden 2016. Schmutzige oder schadhafte Sachen gehen an eine Recyclingfirma, die sie sortiert und weiterverarbeitet. Mit dem Erlös aus den Kleiderspenden bezahlt das Rote Kreuz Miete und Gehälter im Laden, der Überschuss kommt sozialen Projekten zugute. (cor)