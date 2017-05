Friedrichshafen Im Häfler Theater Atrium bot "Back To Blues" ein bärenstarkes Konzert

Vorneweg begeistert bei dem Auftritt in Friedrichshafen Natascha Flamisch, die sich als Vollweib, Ulknudel und vor allem unglaublich charismatische Sängerin in der Region einen Namen gemacht hat.

Wenn die Band "Back to Blues" auftritt, brennen die Sicherungen schon durch, bevor der erste Ton gespielt wird – und so wäre das Konzert im Häfler Theater Atrium fast ausgefallen, wegen Kurzschluss. Aber eben nur fast, und so zog die siebenköpfige Combo über zwei Stunden lang vom Leder – vorneweg Natascha Flamisch, die sich als Vollweib, Ulknudel und vor allem unglaublich charismatische Sängerin in der Region einen Namen gemacht hat. Flamisch packt große Songs der Rockgeschichte am Kragen und zeigt ihnen, wer hier das Sagen hat. Nicht minder tut das Reinhard Stehle, der die Nummern von Grund auf neu arrangiert hat. Und so wird "Riders on the Storm" der Groove beigebracht, mit komplexen, aber runden Passagen für die beiden Meisterbläser Stefan Schäfer und Volker Wagner. "I don't need no Doctor" von Ray Charles wird völlig umgebaut und verliert seine Hibbeligkeit, die durch lässigen Druck ersetzt wird. Reinhard Stehle ist als Arrangeur ein Perfektionist und als Gitarrist eine Wucht, der seine Soli immer aus der Herzkammer eines Songs entwickelt und ihn dabei nicht zergniedelt. Stefan Schäfer (Trompete, Flügelhorn) und Volker Wagner (Saxofon) ergeben eine Bläsersection, die ihre Spielkultur mit Blood, Sweat & Tears zu deren besten Zeiten teilt – und trotzdem geht Wagner in seinen Soli ab wie die Hölle. Am Ende dürfte sein Trichter keinen Ton mehr hergeben, weil Lungenfetzen ihm das Mundstück verkleben.

"Back to Blues" vermeiden den weitverbreiteten Dampframmen-Blues; für solches Macho-Getöse sind sie zu gute Musiker, und sie haben zu viel Humor. Der kommt in der selbst geschriebenen Nummer "Google that man" zum Vorschein. Nimm die Männer unter die Lupe, mit denen du dich abgibst, lautet ein alter Ratschlag der Mütter an ihre Töchter. Und wenn die Mädels heute ihr Date einfach mal googeln, stellt sich der Bursche vielleicht als Dragqueen heraus, wie in diesem Song.

Wo wir schon bei Müttern sind: Wenn früher Sängerinnen wie Natascha Flamisch in die Stadt kamen, schlossen sie ihre Söhne ein. Das versteht man, wenn sie, nur zum Klavier (Andreas Bung), ihr eigenes Lied "Nothing can keep me down" singt: von Kopf bis Fuß Emotion, mit einer satten, aber schillernd klaren und durchdringenden Stimme, die bei Joe Bonamassas "I'll take care of you" sogar noch zulegt – dabei dachte man, mehr geht nun wirklich nicht mehr. Es sind diese Balladen, in die Natascha Flamisch das letzte Fitzelchen ihres Könnens legt. Vom Blatt vor dem Mund ist auch kein Fitzelchen mehr übrig, wenn sie ihre Ansagen macht und auf die Nebenwirkungen ihrer Bühnenperformance zu sprechen kommt: Die Hose rutscht, der Busen steigt; gut, dass es den Sport-BH gibt und außerdem den Backstagebereich, wo man alles wieder zupfen und zu stupfen kann, wo es hingehört. Ein Hoch auf eine Band, die sich von ihrer Begeisterung aus der Kurve tragen lässt!