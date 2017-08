Friedrichshafen Im Dornier-Museum wird das Abenteuer Weltall hautnah nachvollziehbar

Gegen Langeweile in den Sommerferien hat das Friedrichshafener Dornier-Museum einiges vorbereitet, es hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der SÜDKURIER verlost in Zusammenarbeit mit dem Museum fünf Familien-Freikarten, die bis Ferienende gültig sind.

Besucher des Friedrichshafener Dornier-Museums haben bis 8. September die Möglichkeit, die "Star Trek"-Ausstellung „Science & Fiction – 50 Jahre Raumschiff Enterprise“ zu sehen. Da erfährt man, wie fiktiv Science-Fiction von einst heute noch ist. Mit Originalrequisiten aus "Star Trek"-Serien und Kinofilmen sowie mit Exponaten wird gezeigt, inwiefern die Serie Vorbild für wirkliche Errungenschaften der Technik wurde. Zudem können sich Besucher auf einer virtuellen „Beamstation“ mittels VR-Technik als Astronaut in die unendlichen Weiten wagen und eine Mission im Weltall erleben, die auf die internationale Raumstation ISS führt.

Der SÜDKURIER verlost in Zusammenarbeit mit dem Museum fünf Familien-Freikarten. Diese gelten für jeweils zwei Erwachsene inklusive deren Kindern bis 16 Jahren. Details zur Verlosung stehen unten.

Täglich jeweils um 11.30 Uhr und bis 10. September gibt es offene Führungen durch die Dauerausstellung. Anmeldungen werden an der Kasse gegen 1,50 Euro je Erwachsenen oder 3 Euro je Familie inklusive aller Kinder angenommen. Zudem finden kostenlose "Star Trek"-Führungen an allen Ferien-Sonntagen um 13 Uhr statt.

Während eines zweitägigen Workshops (begrenzte Teilnehmerzahl) am 30./31. August jeweils von 10 bis 16 Uhr haben Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren die Möglichkeit, zu Autoren zu werden. Am Abend des zweiten Tages sind alle Eltern eingeladen, den Vorträgen zu lauschen, die in der Gruppe vorbereitet und geprobt werden. Am 7. September heißt es „allein im Museum“: Sechs- bis Zehnjährige erkunden für zwei Stunden das Museum und die Weiten des Weltalls, nachdem das Haus längst geschlossen hat.

Anmeldungen für den Workshop am besten per E-Mail: besucherservice@dorniermuseum.de; Anmeldungen per Telefon unter der Rufnummer 0 75 41/4 87 36 11.

Die Verlosung

Sie wollen eine von fünf Familien-Freikarten für das Dornier-Museum gewinnen? Einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 17 wählen und die Lösung "Dornier-Museum" nennen. Bitte Vor- und Nachname, die komplette Wohnanschrift und Telefonnummer angeben. Die Freikarten werden ausgelost. Teilnahmeschluss ist am 24. August, um 10 Uhr. Die Gewinner werden am 25. August veröffentlicht. Die Freikarten liegen an der Information im Museum bereit und gelten bis Ende der Sommerferien. Viel Glück! (gan)