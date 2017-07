Der in Friedrichshafen lebende Künstler spricht über sein geistiges Fundament und die Bedeutung der Disziplin für seine Arbeit. Neue Werke von ihm werden ab Freitag auf der Art Bodensee in Dornbirn gezeigt.

„Das Wichtigste in der Kunst ist Disziplin“, sagt Dieter Schosser. „Alles andere ist Humbug und Hobbykunst.“ Der Künstler sitzt in seinem Wohnatelier in Friedrichshafen, in dem er nicht nur tagsüber arbeitet, sondern oft auch in der Nacht. Seine Arbeiten füllen neben den Wänden auch die verfügbaren Ablageflächen. Zu Hunderten liegen sie übereinander. Es ist eng, aber aufgeräumt in Schossers Wohn- und Arbeitszimmer. „Ich mache Konzeptkunst“, sagt er mit einem Grinsen. „Man braucht ein Konzept, sonst kann man sich hier bei der Arbeit nicht bewegen.“ Dass er dringend ein nur der Arbeit vorbehaltenes Atelier bräuchte, ist unübersehbar, aber dennoch sagt Schosser: „Die Situation ist lustig“. Und mit Entschiedenheit: „Wenn man professionell arbeitet, gibt es kein Jammern.“

„Es gibt keine Ausreden“

Auch nicht, wenn es wehtut, weil in den Fingern die Arthrose schmerzt. „Es gibt nun mal keine Ausreden“, betont er; Krankheit zwinge dazu, neue Wege zu gehen. „Mit dem Bleistift kann ich nicht mehr zeichnen; aber hängt Zeichnen unbedingt mit dem Bleistift zusammen? Gibt es nicht andere Formen, die man Zeichnung nennen kann?“, fragt er und zeigt seine Ergebnisse: farbige Papierarbeiten, in denen sich breite Pinselspuren mit Collagen verbinden. „Ich zeichne mit ausgerissenem Papier; mit dem, was ich auf der Straße finde“, sagt Schosser, der immer schon resteverwertend gearbeitet hat. Ob Kunst entsteht, hängt nicht von teuren Farben ab. Er, der früher ausschließlich mit Eitempera malte, verwendet inzwischen sogar Kaffee oder Spülmittel in seinen Bildern. Oder damals, in der Kunsthalle Wil: „In der Ausstellung dort habe ich nur bemalte Resten aus einer Schreinerei gezeigt.

“ Auch aufgeschnittene Einkaufstüten, Filzreste, Wegwerfprodukte aller Art finden sich in den Arbeiten, die in Schossers Wohnatelier bis zur Decke an den Wänden hängen. Nicht das Material bestimmt, was Kunst ist, sondern der Blick aufs Material und der Zusammenhang, in den es eingebracht wird.

Malen heißt denken lernen

Schossers Kunst wurzelt in der Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Bakunin, „der Vater aller kreativ denkenden Künstler“, ist ihm ebenso Maßstab wie Duchamp, Malewitsch oder der Dadaismus. Schosser ist ein universal gebildeter Künstler, für den Kunst eine Frage ihres geistigen Fundaments ist. Und ob man nun über Arte Povera oder Minimal Art spricht, er ist mit diesen Fundamenten bis zu ihren untersten Kieselsteinchen vertraut. Malen lernen heißt denken lernen, erkennt, wer sich mit ihm austauscht – auch ohne dass diese Formulierung fiele, denn Schossers Bildung ist nicht wild zusammengetragen, sondern solide gewachsen.

Schuld daran, wenn man so will, ist auch Michael Hübl. In einem Katalogtext über Schosser zitierte der Journalist und Kunstkritiker aus Karlsruhe ausgiebig den Philosophen Ludwig Wittgenstein – mit der Folge, dass Schosser Wittgenstein bis heute treu ist. Wittgenstein war alles andere als ein Freund der Zerstreuung. „Wittgenstein behauptet zum Beispiel, wenn man etwas über Musik erfahren will, darf man immer nur ein einziges Stück hören“, erklärt Schosser, dessen Schallplattensammlung einmal allein von jeder Schubert-Sonate zehn bis 15 Einspielungen enthielt. Er studierte sie in ihren Unterschieden – den individuellen Geschwindigkeiten, Betonungen, Schwerpunktsetzungen der verschiedenen Pianisten. „Wenn man das durchzieht, erfährt man wirklich etwas über das Stück.“

Kreis, Dreieck und Quadrat

Wie Wittgenstein geht es Dieter Schosser darum, den Kern einer Sache zu erkennen. Erst recht in seiner Kernsache, der Malerei. „Unser größter Lehrmeister ist die Natur. Was sie hervorbringt, ist reduzierbar auf Kreis, Dreieck und Quadrat. Das Formenvokabular, das daraus entsteht, ist unendlich; also werde ich mit dieser Arbeit auch nicht fertig werden“, sagt Dieter Schosser und wirkt dabei wie ein recht glücklicher Sisyphos. Wer würde sich schon wünschen, den eigenen Lebensinhalt hinter sich zu lassen?

„Kunst ist das Sein“

Überhaupt sind Kunst und Leben keine Bereiche, die sich voneinander trennen lassen. „Kunst ist das Sein“, sagt Schosser eindringlich. „Seit Beuys hat sich die Kunst verändert“ – „oder“, fügt er leiser an, „sollte sich doch verändert haben“. Aber gleich ist da wieder diese Festigkeit: „Kunst ist immer alles. Sie ist ganzheitlich, auch wenn man sie rahmt und hinter Glas an die Wand hängt. Wenn man dann die Augen schließt, spürt man das Bild immer noch.“

Mit dem ganzen Körper sehen

Was Dieter Schosser hier betreibt, ist keine abgehobene Kunstphilosophie, sondern der Dreh- und Angelpunkt zwischen Kunst und Betrachter. Er klopft sehr nachdrücklich mit einem offenbar nicht von Arthrose geplagten Finger auf den Stapel seiner Papierarbeiten: „Das hier ist keine Farbe. Es ist Materie. Sie reflektiert das Licht, das Licht fällt durch die Pupillen und die Farbe entsteht im Hirn.“ Und zwar, wie schon bei Immanuel Kant nachzulesen ist, in jedem Hirn auf andere Weise. Im Zentrum der Kunst steht somit der Wahrnehmungsapparat des Einzelnen. Dieser, sagt Schosser, sei noch viel zu wenig erforscht. Sicher ist er sich in einem: „Man sieht nicht nur mit den Augen und man hört nicht nur mit den Ohren.“ Die Sinne spielen zusammen bei der Betrachtung von Kunst: „Wie sehe ich die Farbe Rot unter dem Einfluss eines bestimmten Geruchs? Und die Farbe Gelb empfindet man bei Minusgraden sicher anders als bei 35 Grad plus. Genau so“, sagt Schosser, „geht man in der Kunst mit der Philosophie von Wittgenstein um“.

Ende der Videokunst

Die Zukunft der Kunst sieht Dieter Schosser in Arbeiten, die es dem Gegenüber wieder ermöglichen, eine eigenständige Wahrnehmung zu entwickeln und zu sich zu kommen. „In zwei Jahren wird die Videokunst brachliegen. Man wird danach lechzen, ein monochromes Bild von Gotthard Graubner an der Wand zu sehen. Die aktuelle Videokunst hat es einfach übertrieben – weil sie dich erschlägt und du überhaupt nichts mehr bemerkst.“

Da ist sie wieder: Die Fokussierung, die eigene innere Sammlung, die Suche nach dem Kern der Kunst. Dieser Kern muss sich aufspüren und kritisch befragen lassen, weshalb für Dieter Schosser gute Kunst am Gegenpol von Zerstreuung und Beliebigkeit angesiedelt ist. Bei Ludwig Wittgenstein findet sich für einen Künstler seines Schlages freilich eine Bestimmung – auch wenn der Philosoph darin einen anderen Berufszweig abhandelt: „Der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Architekten besteht heute darin, dass dieser jeder Versuchung erliegt, während der rechte ihr standhält.“

Zur Person

Dieter Schosser wurde 1955 in Biberach geboren, verlebte aber die Schulzeit in Friedrichshafen. Ab 1976 studierte er an der Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe bei Gerd van Dülmen. Als erstem Studenten wurde ihm gleich zweimal der Akademiepreis verliehen. Schosser erhielt das Stipendium der Studiengesellschaft des Deutschen Volkes und verließ die Akademie als Meisterschüler. 1984 wurde ihm das Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg zugesprochen, 1988 der frisch ins Leben gerufene Kunstpreis der Stadt Friedrichshafen sowie das Atelierstipendium des Landes Baden-Württemberg. 1989 zeigte das Städtische Bodensee-Museum Friedrichshafen seine Arbeiten in einer Einzelausstellung. Die nächste Gelegenheit zur Begegnung mit Schossers neuesten Bildern besteht bei der Art Bodensee in Dornbirn (21. bis 23. Juli), beim Stand der Galerie Knecht und Burster (Halle 11, Stand 43). (rup)