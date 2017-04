Friedrichshafen Ideenwettbewerb für Friedrichshafens Uferpark

Der Technische Ausschuss des Häfler Gemeinderats sprach sich am Dienstag einstimmig für einen großen Architekten-Wettbewerb aus. Äußerst unterschiedliche Ansichten gab es zum Kriegerdenkmal, das sich in dieser großen Grünanlage der Zeppelinstadt findet.

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Gemeinderats sprachen sich am Dienstagabend einstimmig für einen Ideenwettbewerb für den Uferpark aus. Nach diesem Votum dürfte die endgültige Abstimmung am Montag, 24. April, im Gemeinderat im Grunde eine Formsache sein. In einem Punkt deutete sich während der Sitzung des Ausschusses allerdings Konfliktstoff an: In der Frage des Standorts wie der Gestaltung des Kriegerdenkmals in den Häfler Uferanlagen.

Ulrich Heliosch, Gemeinderat der Grünen, hatte zunächst in Zweifel gezogen, dass der Standort dieses Denkmals noch der richtig sei. Er sagte, vielleicht fände sich ein "anderer schöner Platz in der Stadt dafür". Es müsse nicht im Uferpark stehen bleiben. Als ihn später Baubürgermeister Stefan Köhler nochmals darauf ansprach, ließ er offen, ob er weiter einen neuen Standort fordere. Während andere Vorschläge ohne Probleme von der Verwaltung aufgenommen wurden, forderte Köhler in diesem Fall Heliosch auf, in der Sitzung des Gemeinderats einen entsprechenden Antrag zu formulieren. Kritik am Kriegerdenkmal übte auch SPD-Gemeinderat Heinz Tautkus. Er wollte aber dieses Mal nicht das große Wort gegen das Denkmal führen. Vor Jahren habe er mit seiner Kritik, dass sich in diesem Denkmal faschistisches Gedankengut spiegle, verbale Schläge, auch vom damaligen Oberbürgermeister, bezogen, so Tautkus. Die Stelen, die die Figur des in der Brunnenmitte knieenden Soldaten umgeben, seien inhaltlich fragwürdig, fügte er hinzu. Der Baubürgermeister verwies auf die jährliche Gedenkfeier, die es am Kriegerdenkmal gebe. Diese begründe eine gewisse Tradition. Und CDU-Gemeinderat Rolf Schilpp betonte, dies sei ein Kriegsopferdenkmal. Wobei er anmerkte, dass vieles heute sicher anders gestaltet werde.

Spielbereich für Jung und Alt

Auf fruchtbaren Boden fiel der Vorschlag von Ulrich Heliosch (Grüne), im Uferpark einen großen Spiel- und Bewegungsbereich für jung und alt zu schaffen. Als Idee nannte er einen Abenteuerspielplatz. Einen Mitstreiter fand er in Daniel Oberschelp, der für die CDU ebenfalls einen Spiel- und Bewegungsbereich forderte. In den Auslobungstext für den Architektenwettbewerb wird dieser Gedanke aufgenommen. Bereits seitens der Verwaltung darin aufgenommen wurden die Ideen von Bürgerinnen und Bürgern, die diese über die städtische Beteiligungsplattform "Sag's doch" gemacht hatten. In diesem Zusammenhang sagte Baubürgermeister Köhler während der Sitzung des Ausschusses, dass der Uferpark gar nicht so viel Platz böte, um alle diese Vorschläge umsetzen zu können.

Die Planer, die sich an dem Ideenwettbewerb für den Uferpark beteiligen, sind auch gefordert, Konzepte für die Gestaltung des Vorplatzes des Stadtbahnhofs und der Friedrichstraße zu entwickeln. Neue Ideen sind gefragt, damit Radler und Fußgänger hier ohne Probleme aneinander vorbei kommen. Erste gute Gespräche mit der Deutschen Bahn, Teileigentümerin des Bahnhofvorplatzes, habe es bereits gegeben, sagte Klaus Sauter, Chef des Stadtplanungsamtes. Ob die Stadt die Fläche kaufe, oder sich die Bahn in den weiteren Planungsprozess einbringe, sei noch offen. Mit im Boot sind auch die staatlichen Denkmalpfleger. Am Dienstag habe es eine entsprechende Zusage gegeben, so Sauter.



25 Büros im Wettstreit

Zum Ideenwettbewerb für den Uferpark hat die Stadt 25 Büros von Landschaftsarchitekten zugelassen. Im September werden unter den Entwürfen die vier besten ermittelt. Diese bilden dann die Grundlage für einen Planungsworkshop, an dem sich auch Bürgerinnen und Bürger beteiligen können. An dessen Ende soll ein Konzept mit den besten Ideen für den Uferpark stehen. Dieses bildet die Basis für einen nötigen Bebauungsplan.