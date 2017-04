vor 1 Stunde Susann Ganzert Exklusiv Friedrichshafen Ideenklau im Supermarkt

Was tun, wenn man keine Idee hat, was man am Wochenende kochen soll? Man nehme einen herrenlosen Einkaufszettel aus einem abgestellten Einkaufswagen und kaufe nach dieser Liste ein – SÜDKURIER-Mitarbeiterin Susann Ganzert hat mit dieser Idee gespielt, wie sie in der Kolumne "Se(e)ziert" verrät. Ob sie es auch getan hat?